Rus gelinleri çıldırtan sorular

Milliyet'ten Cenk Başlamış'ın haberine göre internetteki “turkey.ru” sitesi başta olmak üzere değişik forumlarda Türkiye’deki yaşamlarına ilişkin deneyimlerini paylaşan genç kızlar hemen hemen her karşılaştıkları kişinin kendilerine aynı soruları yönelttiğini söylüyor.

Kaçıncı karısı olacaksın?

Ruslara Türkiye’de en çok sorulan soruların başında, “Rus kızları neden hep güzel olur” geliyor. Ancak soruyu yöneltenler hemen ardından, “Öyle ya sizin oraları soğuk!” diyerek yanıtı da kendisi veriyor. Genç kızlar, Rusya’da da benzer önyargılar ve bilgi azlığı bulunduğunu, bir Türkle evleneceğini öğrenen yakınlarından, “Deli misin, seni satar!”, “Dikkat et, bak sonra çocuğunu elinden alır”, “Kaçıncı karısı olacaksın?”, “Şimdi saçını siyaha mı boyayacaksın?” ve “Çarşafa mı gireceksin?” türü tepkiler aldıklarını anlatıyor.

‘Neden Rus kızların selüliti olmuyor?’

Rusların Türkiye’de sıklıkla karşılaştıkları diğer sorulardan bazıları şöyle:

- Saçın orijinal mi?(boya mı?)

- Nerelisin?

- Normal Rus musun, beyaz Rus mu?

- Moskova nerede?

- Neden buraya geldin, Rusya’da iş mi yok?

- Evlenmek için mi geldin? Rusya’da erkek az değil mi?

- Sizin oralarda kedi, köpek var mı?

- Aaa siz de mi çay içiyorsunuz?

- Komünizm mi iyiydi, şimdi mi?

- Domuz eti yiyor musunuz?

- Hıristiyan olmak mı iyi Müslüman olmak mı?

- Nasıl yani, Rusya’da da mı ütü var?

- Rus kızların neden selüliti olmuyor?

- Neden 30’undan sonra çöküyorsunuz?

- Türk erkekleri çok yakışıklı değil mi?



