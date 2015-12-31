Rus gelinden Putin'e mektup: Yaptırımlar sıradan Rusları da vurdu, bu nefret sürmesin

Türk iş adamı ile evli olan üç çocuk annesi Yelena Korzhavina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak uçak krizi sonrasında gündeme getirilen yaptırımların sıradan Rusları da vurduğunu belirtti. Rusya’daki Türkler, özellikle medyadaki olumsuz propagandadan rahatsız. Yelena Korzhavina, “Bu nefret sürmesin” diyor.

Rusya -Türkiye arasında süren jet krizi iki ülkeden karma evlilikleri de olumsuz etkiliyor. Rusya’da bir Türk iş adamıyla evli olan üç çocuk annesi Yelena Korzhavina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yaptırımların kendileri gibi sıradan insanları vurduğu uyarısı yaptı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Yelena Korzhavina, “Bu nefret sürmesin” diyor.

"Olumsuz propaganda üzüyor"

Yelena Korzhavina ile evli olan işadamı Bülent Yalın, “İki ülkeyi de kendi ülkem biliyorum, Rus televizyonlarında Türkiye karşıtı propaganda duymak çok üzüyor” diyor.

Yalın’a göre Rusya’nın yaptırımlarından yaklaşık 200 bin karma aile de zarar görecek. Rusya’da Kamuoyu Yoklama Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, Rusların, uçak krizi öncesine göre Türklere yüzde 29 oranında daha olumsuz yaklaştığını gösteriyor. İkiz kızları bulunan Korzhavina, “Gerçekten bu nefretin sürmesini istemiyorum” diye duygularını ifade ediyor. Türkiye’nin zaten ekonomik kriz yaşanan Rusya’da günah keçisi yapıldığı belirtiliyor.

"Yaptırımlar ölüm ilanı"

Mağdurlardan biri de Rusya’da tekstil işi yapan çifte vatandaş Mehmet Ali Düzcü. Türkiye’den Rusya’ya tekstil ürünü ithal eden Düzcü, ekonomik kriz yüzünden zorda olduklarını, 1 Ocak’tan itibaren alınan yaptırım kararlarının da kendileri için neredeyse ‘ölüm ilanı’ olacağını söylüyor.

Yaklaşık 20 yıldır Rusya’da yaşayan Düzcü, şimdi binlerce Türk’ün Rusya’da belirsiz gelecek korkusuyla yaşadığını aktarıyor. Türkiye’den nevresim, bornoz ve diğer ev tekstillerinden ithal eden Düzcü, “Arkadaşlarım bize gelecek yıl ne olacağını soruyor, onlara söyleyecek bir şeyim yok, yalan söyleyemem” diyor. Düzcü bu nedenle yeni yıl havasına hiç giremediğini söylüyor.

Rusya’nın Türk şirketlerine karşı sert yaptırımları 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. Düzcü’ye göre şimdiden gümrükte sorunlar yaşanmaya başlandı bile...

"Çocuklarıma Tükçe konuşturmuyorum"

Rusya’da yaşayan Türkler, özellikle medyada Türklere yönelik olumsuz propagandadan rahatsız. Mehmet Ali Düzcü (46), çocuklarına sokakta yüksek sesle Türkçe konuşmayı yasakladığını, yabancılara nereli olduklarını söylemeden önce bir kez daha düşünmelerini söylediğini aktarıyor.

Düzcü, “Uçağı düşürmek tehlikeli bir hataydı. Ancak Rusya’nın bu kadar sert davranıp milliyetçi eğilimdeki insanları tahrik etmemesi gerekirdi. Allah korusun, bu barışçıl Türk ya da Rusların saldırıya uğramasına neden olabilir, sonra birbirimizi affetmemiz zor olur. Çok geç olmadan, iki ülke de tonunu düşürmeli” diyor.