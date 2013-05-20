Rus gazetesinin yorumu: Erdoğan, Obama'yı ikna edemedi

Rusya'nın etkili gazetelerinden Kommersant'ta bugün yayımlanan yorumda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi değerlendirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askerî müdahale yapılmasını istediği belirten gazete, Amerikan yönetiminin buna destek vermediğini yazdı.

'Türkiye Başbakanı, Beşar Esad’ı Washington’da bitirmeyi denedi" başlığını taşıyan haber analizde, devamla "Fakat Barack Obama Cenevre-2 konferansını beklemeyi tercih etti' denildi.

RusyaAnaliz sitesinde Türkçe tercümesi yayımlanan yazıda özetle şöyle deniyor:

'Obama, Libya’da yapılan türden bir operasyonun Suriye’de tekrarlanmaması için aceleci davranmıyor, bu konuda Rusya’nın da katılacağı Cenevre-2 Konferansı'nı bekliyor.

İslami Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) lideri Erdoğan, Basra Körfezi’nde yer alan Sünni monarşiler ile birlikte bölgede Şii hilalini oluşturan güçleri (Tahran, Lübnanlı Hizbullah Grubu ve Şam) yok etmek istiyor. Suriye karşıtı koalisyona üye ülkelerden Katar ve Suudi Arabistan’ın iktidarları, genelde Suriyeli muhalifleri siyasi ve ekonomik açıdan desteklerken, Ankara Suriye’ye karşı askerî bir operasyonun yapılmasını, uçuşa yasak ve tampon bölgelerin oluşturulmasını savunuyor.

Erdoğan, bu yaklaşımını Başkan Obama’ya da açarak onu ikna etmek istedi. Bugüne kadar Türkiye’nin ABD’den aldığı, Suriye sınırına yerleştirilen altı Patriot hava savunma füzesi dışında, yalnızca Esad’a karşı tek bir cephede mücadele edilebilmesi için İsrail ile ilişkilerini normalleştirilmesi yolundaki ısrarlı tavsiyeler olmuştur.

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü Türkiye Masası Şefi Natalya Ulçenko, 'Erdoğan, hiçbir zaman tek taraflı olarak Suriye probleminin çözümü için adım atmaz. Gerçi birçok defa Suriye konusunda sert açıklamalar yaptı. Ama bu maceracılık olurdu ve AKP tarafından izlenen genelde dengeli ve ihtiyatlı politikayla çelişirdi' diyor.

Washington, Türkiye Başbakanını Suriye konusunda izlediği politika ile ilgili ümitlendirmek için acele etmemektedir. Reyhanlı’da gerçekleşen ve Türkiye tarafının sorumluluğunu Suriye istihbaratına attığı bombalama olayı da ABD’nin Suriye politikasına pek etkide bulunmamıştır. Obama, Reyhanlı saldırısı konusunda yaptığı açıklamada, sadece olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Natalya Ulçenko, ABD’nin Irak ve Afganistan’dan çekilme politikası ve Obama’nın ülke içinde yaşadığı problemler göz önüne alınırsa, zaten Erdoğan’ın ABD ziyaretinden başka bir sonuç beklenmesinin imkânsız olduğunu belirtmektedir. Bu durumda Erdoğan’a, Türkiye ve ABD’nin Suriye politikalarının birçok konuda kesiştiği yönünde açıklama yapmak dışında bir alternatif kalmamaktadır.

Obama, ikili görüşmeler sırasında problemin çözümü için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından kısa zaman önce açıklanan Cenevre-2 Konferansı’nın sonucunun beklenmesini önermiştir. Obama, Suriye rejimi ile muhalifetin temsilcilerinin katılacağı konferans sonucunda Suriye probleminin çözülmesine dönük bazı adımlar atılacağına inanmaktadır."



Kommersant gazetesindeki haber analizin tam metnini Türkçe olarak RusyaAnaliz sitesinde okuyabilirsiniz:

http://rusyaanaliz.com/kommersant-gazetesi-erdoganin-abd-gezisini-yorumladi/