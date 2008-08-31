Rus gazeteci polis aracında 'öldü'

Rusya'nın İnguş Cumhuriyeti'nde bir internet haber sitesinin sahibi olan Magomed Evloyev'in bir polis aracının içinde başından vurulduğu ve hastanede öldüğü bildirildi.



Rus savcılığı, Evloyev'in polis aracında meydana gelen bir olayda ateşli silahla başından vurulduğunu, yaralanan site sahibinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.



Savcılıktaki soruşturma komitesi yetkilisi Vladimir Makine de Evloyev'in ölümüyle ilgili incelemelerin sürdüğü ve "ingushetiya.ru" sitesinin sahibinin karakola götürüldüğü aracın içinde tam olarak neler yaşandığının ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılacağını kaydetti.