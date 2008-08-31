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Dünya

Rus gazeteci polis aracında 'öldü'

Rusya'da internet gazetesi sahibi Magomed Eyloyev'in, bir polis aracında başından vurulduğu ve hastanede öldüğü bildirildi.

31 Ağustos 2008 03:00

Rusya'nın İnguş Cumhuriyeti'nde bir internet haber sitesinin sahibi olan Magomed Evloyev'in bir polis aracının içinde başından vurulduğu ve hastanede öldüğü bildirildi.

Rus savcılığı, Evloyev'in polis aracında meydana gelen bir olayda ateşli silahla başından vurulduğunu, yaralanan site sahibinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.

Savcılıktaki soruşturma komitesi yetkilisi Vladimir Makine de Evloyev'in ölümüyle ilgili incelemelerin sürdüğü ve "ingushetiya.ru" sitesinin sahibinin karakola götürüldüğü aracın içinde tam olarak neler yaşandığının ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılacağını kaydetti.

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