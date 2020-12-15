Rus Gamaleya Enstitüsü: 3. safha klinik denemlerine Sputnik-V aşısı yüzde 91.4 etkili

T24 Dış Haberler
Moskova merkezli Gamaleya Enstitüsü, geliştirdikleri Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin 3. safha klinik denemlerine göre yüzde 91.4 etkili olduğunu duyurdu.
Rus devletine ait Gamaleya Enstitüsü, ellerindeki verilerin gönüllüler iki dozluk aşının ilk dozunu yaptırdıktan 21 gün sonra alındığını uyurdu.
Yeni açıklanan oran, geçen haftalarda açıklanan %96.2'ye kıyasla neredeyse %5 daha az.
Gamaleya Enstitüsü, aşı gurubundaki hiç kimsenin Koronavirüs'ü ağır geçirmediğini, plasebo grubundaki 20 kişinin ise hastalığı ağır geçirdiğini bildirdi.
Enstitü, ellerindeki verileri yakında hakemli bir dergide yayımlayacaklarını bildirdi.
Rusya'da geçen hafta aşılamalar başlamıştı.