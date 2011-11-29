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Dünya

Rus filosu Suriye'ye karasularında olacak

Rusya'nın Kuzey Filosu'ndan Suriye'deki Tartus deniz üssüne savaş gemileri göndereceği...

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Rusya'nın Kuzey Filosu'ndan Suriye'deki Tartus deniz üssüne savaş gemileri göndereceği ve gemilerin de gelecek ay sonuna doğru Suriye karasularında olacağı bildirildi. 

Rusya Genelkurmay Başkanlığından adı açıklanmayan bir yetkili resmi haber ajansı İtar-tass'a yaptığı açıklamada, "Ağır uçak gemisi Amiral Kuznetsov ve büyük bir anti-denizaltı gemisi olan Amiral Çabanenko, muhtemelen 10 Aralık'tan sonra uzun Atlantik Okyanusu ve Karadeniz yolculuğuna çıkacaklar. Gemilerin Aralık ayı sonunda Suriye limanlarını ziyaret etmesi planlanıyor" dedi.

Yetkili, gemilerin Suriye limanlarını ziyaretinin çok önceden planlandığını ve bunun Suriye'deki mevcut olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Donanma personelimizin eğitimlerini güçlendirmemiz ve dünyanın uzak bölgerindeki okyanuslarda filomuzun rutin varlığını güvence altına almamız gerekiyor" diye konuştu.

Rus İzvestiya gazetesi, Rusya'nın 2012 bahar aylarında Suriye'nin Tartus Limanı'nda bulunan deniz üssüne savaş gemileri ve filosundaki tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'u göndereceğini kaydederek, Amiral Kuznetsov'da Sukhoi-33 ve MIG-29K tipi savaş uçaklarıyla saldırı helikopterlerinin bulunduğunu kaydetmişti.

Gazeteye bilgi veren Genelkurmay Başkanlığından adı açıklanmayan yetkili de gemilerin gönderilmesi kararının Suriye'deki olaylarla ilgisi bulunmadığını, söz konusu kararın çok önceden alındığını söylemişti.



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