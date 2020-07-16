Rus Dışişleri: Türkiye'nin S-400'leri ABD'ye satması imkansız

Rus basınına demeç veren Gruşko, ABD’li Senatör Whip John Thune’un Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma teklifini değerlendirdi.

Gruşko, Türkiye'nin S-400'leri ABD'ye satma hakkı olup olmadığı sorusuna "Bu imkansız. Her standart sözleşme, son kullanıcıyla ilgili hüküm içerir. Bu tür sistemler, hiçbir zaman yeniden satılabileceği düşüncesiyle tedarik edilmez" dedi.

ABD’li Senatör Whip John Thune, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasına olanak verecek bir değişiklik teklifi sunmuştu.

Düzenleme ile ABD ordusunun füze tedarik bütçesi kullanılarak sistemlerin alınması öngörülüyor.