T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus Dışişleri: Türkiye'de Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, asıl soru onların hazır olup olmadığı

Üçlü görüşme, 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek

08 Mart 2022 14:56

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, Ukrayna ile görüşmeye "her zaman hazır olduğunu" belirterek, "Asıl sorulması gereken, Ukrayna tarafının perşembe günü Türkiye’de gerçekleşecek görüşmelere ne derece hazır olduğu" dedi.
 
Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un Youtube programında Ukrayna savaşı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu
 
Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının perşembe günü Antalya’da gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yorum yapan Zaharova, "Bizim açımızdan bakacak olursanız, ki prensibimiz belli, biz görüşmeye hazırız. Asıl sorulması gereken, karşı tarafın esaslı bir görüşmeye ya da konuşmaya ne derece hazır olduğu" ifadelerini kullandı.
 
Daha önce Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda bir araya gelmeleri konusunda anlaştıklarını söylemişti.
 
Söz konusu üçlü görüşme, 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek.
 
türkiyeantalyadiplomasiforumrusyaukraynagörüşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24