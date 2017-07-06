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Dünya

Rus Dışişleri: Suriye'deki gruplar kimyasal saldırı hazırlıyor

Zaharova: IŞİD, kimyasal bomba üretmek için Deyr ez Zor ve Rakka'ya laboratuvarlar ve özel ekipmanlar sevk etti

06 Temmuz 2017 16:08

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ellerinde, Suriye'deki terörist grupların, ABD'nin hava saldırılarını meşru göstermek için kimyasal provokasyon hazırlığında olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, ellerindeki bilgiler doğrultusunda, Suriye'deki terörist grupların, ABD'nin Suriye hükümet güçlerine saldırı düzenlemesini meşru göstermek için, kimyasal silah kullanacakları 'kurgulanmış provokatif planlar yaptığına' inandıklarını söyledi.

Zaharova'nın aktardığına göre, bu planlar kapsamında, IŞİD, kimyasal bomba üretmek için Deyr ez Zor ve Rakka'ya laboratuvarlar ve özel ekipmanlar sevk etti. Zaharova şöyle devam etti: "Bu provokatif eylemlerini büyük ihtimalle hükümetinin erişiminin olmadığı bir yerleşim yerinde gerçekleştirecekler. Bu yerlerden biri, muhaliflerin kontrolünde olan ve daha önce kimyasal zehirleyici maddelerin sevk edildiği Doğu Guta."

Benzer provokasyonların, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'in kontrol ettiği silahları grupların faaliyet gösterdiği Suriye'nin doğu kesimleri ile kuzeyinde gerçekleşmesi ihtimalini dışlamadıklarını söyleyen Zaharova, koalisyon güçlerinin Rakka'nın bloke edildiğini söylemesi düşünüldüğünde bu laboratuvar ve ekipmanların Rakka'ya sevk edilmesinin militanların koalisyondan yardım aldığının kanıtı olabileceği de belirtti.

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