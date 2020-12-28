Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu yarınki toplantıda Sputnik V aşısını görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın gerçekleştireceği görüşmede Rus Koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağını duyurdu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rus Dışişleri'nin açıklamasında "Lavrov ve Çavuşoğlu yarınki toplantıda Sputnik V aşısı ile ilgili işbirliğinin genişletilmesini görüşecek" ifadeleri yer aldı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı'na katılacak.

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