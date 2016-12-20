Rus Büyükelçi göreve başladığında 'Allah'a çok şükür Suriye'de değil, Türkiye'deyim' demiş!

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, 2 Eylül 2013 günü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e güven mektubunu sunup göreve başlamıştı. Ertesi gün ilk basın toplantısını düzenleyen Karlov, "Allah'a çok şükür Suriye'de değil, Türkiye'de büyükelçiyim" demişti.



Karlov, Ankara'daki ilk basın toplantısında şunları söylemişti:



"Allah’a şükür Suriye’de değil Türkiye’de Rusya büyükelçisiyim. Suriye’de muhalif gruplar ve terörist gruplar arasında çatışmaların arttığına dair bilgileri okudum. Çok kaygı verici bir husus. Rusya ve Türkiye’nin tutumları Suriye konusunda tam olarak birbiriyle örtüşseydi bu güzel olurdu. Ama böyle olmadı. Şu veya bu uluslararası sorunun çözümünde tutumlarımız farklı olabilir. İlişkilerimiz bu sınavı geçti çünkü bu farklılıklar ilişkilerimize olumsuz etki yaratmıyor. Suriye bizim için bağımsız ve barış dolu bir ülke olarak gerekiyor. Komşularına tehdit kaynağı olmamalı."