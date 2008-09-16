Rus borsası bir saatliğine kapatıldı

Moskova borsası, ABD piyasalarından gelen olumsuz haberler yüzünden bugün yüzde 16'dan fazla değer kaybedince işlemler bir saatliğine durduruldu.



Öğlen saatlerinde yüzde 6,5'luk düşüş yaşayan Moskova borsası öğleden sonraki açılışında da düşme yönünde eğilim gösterince arka arkaya panik satışları gelmeye başladı.



Yerel saatle 16:42 (TSİ 15:42) RTS endeksi yüzde 11,47'lik kayıpla 1131,12 puana, MICEX endeksi de yüzde 16.6'lık düşüşle 890 puana kadar geriledi.



Moskova borsasındaki iki endeks de bir seansta yüzde 8'den fazla düştüğü için işlemler bir saat askıya alındı.



Rus RBK ajansı, MICEX endeksinin bir saatlik aradan sonra yeniden işlem görmeye başladığını ve yerel saatle 17:45 (TSİ 16:45) itibariyle MICEX endeksinin yüzde 17,45 oranında düşüşle 881,17 puana kadar gerilediğini duyurdu.



RTS işlemleri bir saatlik aranın kapanışa denk gelmesi yüzünden işleme yarın açılacak.



Aton-Line Yatırım şirketinden bir analist RBK'ya yaptığı açıklamada, Rusya'daki borsanın dünya genelinde borsaların düşmesinden ve ABD'deki olumsuz haberlerden etkilendiğini belirterek, "Rus borsası dünya trendini izliyor" dedi.



Rus borsası, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik operasyonunun başladığı günden beri yüzde 52 oranında değer kaybetti.



Ekonomistler, ABD'den gelen olumsuz haberlerin yanı sıra dünya genelinde petrol ve hammadde fiyatlarında yaşanan düşüşün de ekonomisi büyük oranda enerji gelirlerine bağlı Rusya'da borsanın çökmesinde en önemli nedenlerden birini oluşturduğunu belirtiyorlar.



Rusya'daki borsanın en önemli oyuncularının Rosneft, Tatneft ve Lukoil gibi petrol devleri olduğuna dikkat çeken ekonomistler, dünya genelinde yaşanan kriz nedeniyle ülkelerin enerji tüketimini kısabileceği ve enerji ürünlerine olan talebin azalması beklentisinin borsa yine en fazla bu petrol şirketlerini vurduğuna dikkat çekiyorlar.



Gürcistan'a yönelik operasyonun da yabancı yatırımcıları ürküterek kaçırdığına dikkat çeken ekonomistler, Rusya'da son bir ayda 30 milyar dolar paranın kaçtığını kaydediyorlar.

