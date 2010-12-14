-RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARINDAN DEVRİYE UÇUŞU MOSKOVA (A.A) - 14.12.2010 - Rusya'nın Amur bölgesindeki Ukrainka hava üssünden havalanan 2 Tupolev Tu-95MS tipi bombardıman uçağının, Pasifik üzerinde 12 saatlik devriye uçuşu yaptığı bildirildi. Rusya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Vladimir Drik İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, Ukrinka hava üssünden dün gece havalanan bombardıman uçaklarının devriye görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini, bombardıman uçaklarına belirli bölgelerde Japon savaş uçaklarının eşlik ettiğini söyledi. Drik, bombardıman uçaklarının Pasifik Okyanusu ve Japon Denizi üzerinde uçtuğunu belirterek, "Uçuş yaklaşık 12 saat sürdü. Uzun menzilli uçuşlardaki pilotlar sürekli Kuzey Kutbu, Atlantik ve Pasifik Okyanusu ile Karadeniz'in üstündeki tarafsız sahada uçuyorlar" dedi. Bu uçuşlar sayesinde pilotların yeteneklerini geliştirdiğini ve ilerlettiğini kaydeden Drik, "Tüm uçuşlar çok sıkı bir şekilde uluslararası kurallara bağlı ve mürettebat da herhangi bir devletin sınırlarını ihlal etmeden tarafsız hava sahasını izliyor" diye konuştu.