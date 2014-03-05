Rus birlikleri iki füze savunma birini ele geçirdi

Rus birliklerinin Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Ukrayna’ya ait iki füze savunma birimini kısmen ele geçirdiği bildirildi. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya yanlısı Başbakanı Sergey Aksinov ise 5 bin 500’den fazla Ukrayna askerinin Kırım saflarına geçtiğini duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Volodymyr Bova, Sivastopol yakınlarındaki Fiolent Burnu'ndaki bir füze savunma biriminin daha kısmen Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı. Bakanlık, üsteki füze deposunun kontrolünün ise halen Ukrayna'da olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan bir başka sözcü Aleksi Mazepa da yine AFP'ye yaptığı açıklamada, Kırım'ın batı kıyısındaki Evpatorya üssünün kontrolünün kısmen Rus birliklerine geçtiğini söyledi. Mazepa, füze bulunmayan üsteki komuta merkezinin ise halen Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu belirtti.

Dün füze denemişti

Rusya dün akşam saatlerinde Hazar kıyısındaki Astrahan bölgesinde yer alan “Kapustin Yar” askeri poligonundan nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası Topol-M füzesi fırlatmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu hamlenin Topol-M füzesinin modernize edilmiş yeni tür savaş başlığının test edilmesi amacı taşıdığını duyurmuştu.

“Kapustin Yar” poligonundan ateşlenen füze birkaç dakika sonra Kazakistan’ın “Sarı-Şagan” poligonundaki hedefe tam isabet ettiği de kaydedilmişti. ABD yönetimi ise haberdar edildikleri denemenin “rutin” olduğunu duyurmuştu.

Kazakistan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, bu ay içinde Rusya'dan Kazakistan'a toplam füze daha fırlatılacağını, söz konusu testlerden ilkinin dün yapıldığını belirtti.

‘5 bin 500 asker saf değiştirdi’ iddiası

Bu arada Kırım Parlamentosu tarafından geçen hafta başbakanlığa getirilen Rusya yanlısı Sergey Aksinov, 5 bin 500’den fazla Ukrayna askerinin Kırım Özerk Cumhuriyeti saflarına geçtiğini duyurdu.

DHA’nın RIA Novosti’yi kaynak göstererek geçtiği habere göre; Aksinov, ülkesindeki birlik komutanlarıyla yaptıkları görüşmeler sonucu çok sayıda Ukrayna askerinin bağımsız Kırım ordusu saflarına katıldığını söyledi.

Bir Kırım hükümet yetkilisi de, “Kırım’da konuşlu 34 Ukrayna askeri birliğinden 23’ü bizim saflarımıza geçti” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’daki üslerdeki Ukraynalı askerleri kuşatanların Rus askeri değil, Kırım savunma birlikleri olduğunu iddia ediyor. Ukrayna ise bu birliklerin Rus özel kuvvetleri olduğunu savunuyor.

Tekrar Ukrayna bayrağı astılar

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donetsk'te ise eylemciler, geçen hafta sonu Rusya yanlısı göstericiler tarafından ele geçirilen belediye binasına yeniden Ukrayna bayrağı astı.

Ülkede Kasım ayından bu yana devam eden protestoların ardından görevinden azledilen Viktor Yanukoviç'in memleketi olan güneydoğudaki Donetsk'te eylemciler, daha önce Rusya yanlısı göstericiler tarafından ele geçirilerek Rus bayrağı dikilen belediye binasına, bu sabah Ukrayna bayrağı dikti.

Yanukoviç'in, ülkeden ayrılmasının ardından kurulan yeni hükumet, başkent Kiev'de yönetimi ele almaya gayret gösterirken, ülkenin güneydoğusunda ise hükümet karşıtı eylemciler 1 Mart'ta Donetsk belediye binasını işgal etmişti. Dün akşamdan beri eylemlerine devam eden hükümet yanlısı eylemciler ise bu sabah Donetsk belediye binasına Ukrayna bayrağını astı.

Yerel basında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük metalürji sanayi merkezlerinden Donetsk'te, her iki tarafın gösterilerine devam ettiği, polisin bir ihbar üzerine belediye binasında bulunan eylemcileri tahliye ettiği ve binada bomba araması yaptığı bildirildi.