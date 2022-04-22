Rus basınından çarpıcı iddia: Öldürülen askerden Türk arması çıktı

Rus basınında yer alan haberde, Mariupol'de öldürülen bir Ukraynalı askerin üzerinden Türk Kara Kuvvetleri'ne ait bir armanın çıktığı belirtildi. Haberde armayla ilgili detay veya kanıt sunulmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı üçüncü ayına doğru ilerlerken, Kremlin'e yakın Pravda gazetesi ilginç bir iddia ortaya attı.

Donbass'ta savaşı takip eden Rus muhabir Daniil Bezsonov'a dayandırılan haberde Mariupol'de öldürülen Ukraynalı savaşçılardan birinin üzerinden Türk Kara Kuvvetleri akademisine ait bir arma çıktığı öne sürüldü.

Haberde Ukraynalı savaşçının üzerinden çıktığı iddia edilen armanın fotoğrafı paylaşılmazken, cansız bedeni bulunan askerin bir Türk paralı asker olabileceği ifade edildi.

Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından dünyanın her yerinden gönüllülere ve paralı askerlere Rus birliklerine karşı savaşmak için çağrı yapılmıştı.

Ukraynalı yetkililer yabancı askerlerin bulunduğu lejyonerler birliğine 20 bin kişilik katılım olduğunu açıklamıştı.