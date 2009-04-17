Rus basını: Türkmenistan Gazprom'dan vazgeçti

Rus Gazprom'un aldığı Türkmen gazının miktarını düşürmesi üzerine Türkmenistan'ın yeni ortaklar arayışına girdiği bildirildi.



Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'ta, "Türkmenistan Gazprom'a Alternatif Buldu" başlığıyla yayımlanan haberde, Türkmen doğal gazının Avrupa'ya Almanya'nın RWE şirketiyle ulaştırılacağı kaydedildi.



Türkmenistan'ın doğal gazını Avrupa'ya Rusya'yı devre dışı bırakarak ulaştırma için ilk adımı attığı ve bu çerçevede Alman RWE şirketiyle anlaşma imzaladığı belirtilen haberde, "Aşkabat, Hazar Denizi'ndeki doğal gaz yataklarından birini RWE şirketine verme taahhüdünde bulundu. Moskova'nın Türkmenistan'a cevabı bugün Moskova'da yapılacak Rusya-Azerbaycan liderlerinin görüşmesinin ardından açıklanabilir" denildi

