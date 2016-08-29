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Dünya

Rus basını: Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu kritik

Özbekistan ordusu ile polisin ülkede güvenlik önlemlerini arttırdığı belirtildi

29 Ağustos 2016 13:15

Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırıldı. Özbekistan Bakanlar Kurulu bildirisine dayandırılarak Özbekistan Haber Ajansı'nca yayınlanan haberde, Kerimov'un hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Rus basını ise Kerimov'un kalp krizi geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu öne sürdü. 

Bakanlar Kurulu açıklamasında, “Uzmanların fikrine göre, Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un detaylı tıbbi kontrolü ve tedavi süreci için belirli bir zamanın gerektiği" ifade edildi.
Açıklamada, İslam Kerimov'un sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, hastalığın sebeplerine ilişkin detaylı bilgi de verilmedi. Rus basını ise Kerimov'un kalp krizi geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu öne sürdü. Haberlerde ayrıca Özbekistan ordusu ile polisin ülkede güvenlik önlemlerini arttırdığı yazıldı.

 

1000 kişi ölmüştü

 

13 Mayıs 2005'te Andican'da hükümeti protesto eden Müslümanların üzerine Kerimov'un emriyle ateş açılmış binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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