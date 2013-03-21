Rus Başbakanı: AB küçük tasarrufçuyu hiçe saydı

Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Güney Kıbrıs'ın kurtarma paketi karşılığında talep edilen mevduat vergisini, Sovyetler Birliği'nde tasarrufçulara zarar veren banka mevduat vergisi planına benzeterek, böyle bir şart koşmalarından ötürü Avrupa Birliği'ne sert ithamlarda bulundu.

Ancak Moskova, mevduat vergisi şartını ilk hâliyle reddetmesinin ardından endişeli bir şekilde alternatif fonlama yollarını aramaya başlayan Güney Kıbrıs hükümetine hâlen el uzatmış değil.

Medvedev, Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Michael Sarris'in, Kremlin'den zor durumdaki bankacılık sektörünü kurtarması için yardım isemek için Rus yetkililer ile bir araya gelmesinin ardından konuştu.

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre Medvedev, Euro Bölgesi'nin kurtarma önerilerinin finansal kurumlara duyulan güvenin tamamını tehdit ettiğini söyleyerek, Avrupa Birliği'ni, tıpkı zamanında Sovyetler Birliği'nin yaptığı gibi küçük tasarrufçuları "hiçe saymakla" suçladı.

Medvedev, AB ve Güney Kıbrıs'ın olabilecek tüm hataları yaptığını ileri sürerek, "Güney Kıbrıs'ın banka vergisi örneğini Sovyet yetkililerin aldığı kararlar dışında hiçbir şeye benzetemiyorum. Onlar da zamanında halkın tasarruflarını düşünmemişti. Ama biz artık 21. yüzyılda, piyasa tarafından belirlenen ekonomik şartlar altındayız. Herkes mülkiyet haklarına saygı duyulmasında ısrarcı" dedi.

Güney Kıbrıs'ın bankacılık sisteminin dondurulması kararını da eleştiren Medvedev, bu daha uzun süre devam ederse zarara yol açacağını ve Güney Kıbrıslı bankaları yok edebileceğini söyledi.