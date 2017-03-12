Rus askeri uzmanı: Erdoğan S-400 alırsa 'bölgenin reisi' olur

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bölgenin reisi' olacağını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Rus televizyonuna, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alacağı yönündeki haberleri değerlendiren askeri uzman, S-400 füze savunma sisteminin güçlü ve modern silah olduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Rus teknisyenler, Türkiye'ye yardımcı olacak"

"S-400 günümüzde dünyanın en etkili, güçlü, güvenli ve modern silahıdır. Türkiye bu sistemi satın alırsa Rus askeri teknisyenler Türk meslektaşlarına yardımcı olacaktır. Bu sistem uzak menzillidir. Türkiye, kendi hava savunmasını tamamen güven altına alabilir.

"Erdoğan Batı basınının yalan haberlerine teslim olmamalı"

Rus uzman, Batı basınında S-400 sistemine dair çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini de vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Son günlerde Batı basınında yalan haberler dolaşıyor: Güya S-400 sistemi Amerikan ve İsrail savaş uçaklarını tespit edemiyor. Askeri uzman olarak söylüyorum: Görüyorlar ve tespit ediyorlar, kısacası düğmenin kontrolü elimizde. Bence Erdoğan bu tür baskılara teslim olmamalı. Erdoğan bu silahı alırsa 'bölgenin reisi' olur."