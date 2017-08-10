Rus askeri jetinden Pentagon, CIA ve Kongre binası çevresinde alçak uçuşlar

Rusya Hava Kuvvetleri'nin silahsız bir uçağı, ABD Kongre binası, Pentagon, istihbarat servisi CIA ve Washington'un hemen dışında yer alan Andrews Hava Üssü çevresinde alçak uçuş yaptı.

CNN'in uçuştan haberi olan fakat ismini vermediği bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Rusya Hava Kuvvetleri uçağının Açık Semalar Anlaşması kapsamında bu uçuşları yaptığı belirtildi.



Habere göre, Tu-154 tipi uçak, ilk uçuşunu başkent Washington'ın merkezinde ve başkanlık uçağı Air Force One'ın konuşlanma yeri olan Andrews Hava Üssü çevresinde gerçekleştirdi.



Uçağın, Beyaz Saray'ın çevresindeki yüksek güvenli bölge olan P-56'ya girmesine de izin verilmişti.



"Rus uçağının, Trump'ın tatil yaptığı kasaba üzerinde uçması planlanıyordu"



Öte yandan CNN'e göre, Rus uçağının başka bir uçuşunu da Başkan Donald Trump'ın tatil yaptığı New Jersey eyaletinin Bedminster kasabası üzerinde gerçekleşmesi planlanıyordu.



Televizyonun kaynaklarının anlattığına göre, ABD Hava Kuvvetleri personelinin bulunduğu uçağın çevresinde uçtuğu yerler arasında Washington yakınlarındaki gizli bir hükümet deposu da yer alıyordu.

Açık Semalar Anlaşması'nda Türkiye dahil 34 ülke bulunuyor

Açık Semalar Anlaşması, ülkelerin birbirlerinin askeri eylemlerine ilişkin karşılıklı olarak istihbarat toplayabilmesi için 2002'de uygulanmaya başlayan bir anlaşma. Söz konusu anlaşmada Türkiye de dahil olmak üzere 34 ülke yer alıyor.



Diğer taraftan Rus uçağının yaptığı uçuşlar, Moskova ve Washington ilişkilerinin hayli gergin olduğu ve ABD'nin, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Moskova'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldığı bir döneme denk geldi.



Kremlin de bu kararın Kongre'den geçmesinin ardından ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 755 kişi azaltılacağını açıklamıştı