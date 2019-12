-RUS AJANIN MODEL BEBEKLERİ İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - ABD'de 27 Haziran'da tutuklandıktan sonra 8 Temmuz'da ülkesine sınır dışı edilen Anna Chapman isimli Rus kadın casusun model bebekleri internette satışa çıktı. "Herobuilders.com" web sitesi tarafından satışa çıkarılan bebeklerden birinde 28 yaşındaki kızıl saçlı ajan, tişörtlü, mavi pantalonlu ve atletik vücutlu tasvir edilirken, diğerinde ekose etek giyiyor. Uyuyan KGB ajanlarından biri olmakla suçlanan Chapman'in her biri 29.95 dolara satılan bebeklerinin ellerinde tabancalarıyla Angelina Jolie'nin yeni aksiyon filmindeki ajan portresini andırdıkları dikkati çekiyor. Bu arada, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rus ajanın eski eşi İngiliz Alex Chapman'ın Anna'nın üstsüz fotoğraflarını İngiliz basınına satmasıyla ilginin doruğa ulaşmasının ardından, London Daily Mail de Chapman'ın hem cebini doldurmak hem de hayatını anlatan film ve kitabın haklarını satışta kolaylık sağlamak için Playboy'a poz vermek uğraşısı içinde olduğunu yazdı. Rus ajanının yeni 007 filmi için muhtemel Bond kızlarından birisi olarak adının geçtiği ileri sürüldü. Güzel Rus ajanın artık New York'taki emlak işinin olmaması ve dolgun ajan maaşının kesilmesi yüzünden, ABD'deki yaşam tarzını sürdürebilmek için arayış içine girdiğini yazan İngiliz basını, Chapman'ın para kazanmanın en iyi yolu olarak medya ile anlaşmayı gördüğünü iddia etti. Öte yandan, Rus basınının "Ajan 90-60-90" adını taktığı Chapman'a Rus ve yabancı medyanın yoğun ilgisinin yanı sıra sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta da büyük ilgi gösteriliyor. Diğer sekiz Rus gizli ajanıyla birlikte ABD'den gidişlerinden beri ortalıkta görünmeyen Chapman, ABD'de yaptığı gibi Moskova'ya dönüşüyle birlikte Facebook sayfasını ve özellikle birçok gazetecinin aralarında bulunduğu arkadaş listesini düzenli olarak güncelliyor. Birçok internet kullanıcısının yazdığı destek mesajlarına yanıt veren Chapman, New York'tan tanıdıklarıyla da haberleşmeyi sürdürüyor. Güzel Rus ajanı ayrıca Facebook üzerinden, New York Post gazetesinin gizlice 250 bin dolar karşılığında röportaj vermek istediği şeklindeki haberini yalanladı.