Rus Aeroflot, Çek CSA’ya talip

Rus Havayolları şirketi Aeroflot'un Çek Havayolları'nın (CSA) yüzde 91,5'lik hisseleri için açılan ihalesine teklif verdiği bildirildi.



Aeroflot Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İhalenin şartlarına uygun bir şekilde hazırlanan teklif Çek Cumhuriyeti yetkili mercilerine Aeroflot adına verildi. Teklifte, Aeroflot'un CSA'nın ulusal hava yolları statüsünü ve merkezinin Prag'daki uluslararası Ruzyne havaalanı olma statüsünü koruma niyetinde olduğu belirtildi" denildi.



Rus Kommersant gazetesi de, 200 milyon Euro'ya kadar teklif vermeye hazırlanan Aeroflot'un ihaleyi kazanma şansının yüksek olduğunu ancak en önemli rakibinin Air France-KLM ortaklığı olduğunu kaydetti.



Haberde, şartnameye göre ihaleyi kazanacak şirketin CSA'nın ulusal hava yolu olma statüsünü koruması ve Prag Ruzyne havaalanının altyapısını geliştirmesi gerektiği belirtildi.



Rus havacılık uzmanı Oleg Pantleyev, Kommersant'a yaptığı açıklamada CSA'yı satın almanın aeroflot için avantajlı olabileceğini bildirerek, "CSA'nın geçmiş performansını göz önünde bulundurursak güçlü bir yönetici takımı var. Ayrıca CSA 2008 yılında 18,8 milyon avro kar açıkladı" dedi.

