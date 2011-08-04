-RUMLARIN YENİ KABİNE LİSTESİ HAZIR LEFKOŞA (A.A) - 04.08.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın yeni kabinesinde yer alacakların isim listesinin hazır olduğu bildirildi. Yeni kabinenin bugün açıklanması bekleniyor. Rum radyosu, yeni kabinenin açıklanmasının an meselesi olduğunu duyurdu. Rum yönetimi liderliği Özel Kalem Müdürü Hristos Hristofidis, yeni Rum Bakanlar Kurulu üyelerinin yarın yemin ederek göreve başlayacaklarını açıkladı. Rum radyosu, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakerelerin yarınki bölümünün Rum müzakere heyetinin talebiyle iptal edilmesinin nedeninin, kabinenin yarınki yemin töreni olduğunu belirtti. Başkanlık sisteminin uygulandığı Kıbrıs Rum kesiminde, Hristofyas başkanlığındaki komünist AKEL partisi-Demokratik Parti (DİKO) koalisyonu, önce DİKO'lu 2 bakanın istifası, ardından Hristosyas'ın tüm bakanların istifasını istemesiyle 28 Temmuz Çarşamba günü sona ermişti. Hristofyas ile DİKO Başkanı Marios Karoyan'ın, hükümet krizine çözüm bulmak amacıyla dün yaptıkları üçüncü görüşmeden de sonuç çıkmamış ve taraflar yolunu ayırmıştı.