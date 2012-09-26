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Dünya

Hristofias'tan F.Bahçe açıklaması: Endişelenmeyin

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı, F.Bahçe- Limasol maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.

26 Eylül 2012 23:48

Bu yıl sonu görevi sona erecek olan Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofias, UEFA Avrupa Ligi’nde AEL Limasol ile  Fenerbahçe arasında 25 Ekim’de Güney Kıbrıs'ta oynanacak karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Hristofias, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York’ta açıklamalarda bulundu. 
 

'Fenerbahçeli futbolcular endişelenmesin'

 
 
Adaya gelecek olan Fenerbahçe’nin AEL Limassol ile maçını izleyeceğini söyleyen Hristofias, “Fenerbahçeli futbolcuların güvenlik açısından hiçbir endişesi olmasın. Fenerbahçe’nin güvenliğini kontrol altına alacağız. Bu sadece bir futbol maçı. Ve sadece bir spor müsabakası görmek istiyoruz.” dedi. 
 
 

'Eroğlu’nu davet ettim. Cevap gelmedi. Ben oyun oynamayı sevmem'

 
 
Fenerbahçe’yi en iyi dileklerle ağırlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofias, maçı birlikte izlemek için Derviş Eroğlu’nu da davet ettiğini, ancak daha bir cevap alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı; “ Geleceğini sanmıyorum. Ben davet ettim. Ben oyun oynamak istemiyorum. Bu  maçın bir spor olayı olduğunu düşünerek herkesin iki takım oyuncularına da saygı göstermesi gerektiğine ve karşılaşmanın barış içinde geçeceğine eminim.”
 
Geçmişte oynanan ve özellikle basketbol maçlarında yaşanan acı tecrübelerinin bulunduğunu  da hatırlatan Hristofias karşılaşma için her türlü güvenlik önlemini alacaklarını, Fenerbahçeli futbolcuların hiçbir kaygısı olmamamsı gerektiğini sözlerine ekledi.
 

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