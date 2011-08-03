Rumlar'dan Akdeniz'i ısıtacak adım!

T24 - Kıbrıs Rum yönetiminin sözde "Münhasır Ekonomik Bölgesi" içerisinde ayırdığı ve imtiyaz hakkını Amerikan Noble Energy şirketine verdiği 12. parselde (Afrodit) ilk sondaj deliğinin, Rum tarafının sözde bağımsızlık günü" olarak kutladığı 1 Ekim’de açılacağı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin özellikle Akdeniz'de, henüz uluslararası hukuk açısından mutabakata varılmamış bir bölgede herhangi bir petrol ya da doğalgazla alakalı çalışmalarını meşru görmediklerini belirterek, ''bunu normal görmüyoruz'' dedi.



Rum Alithia gazetesi, sondajda kullanılacak petrol platformunun, 12. parsele gitme konusunda "sevk kağıdını" aldığını, sondaj prosedürünün 1 Ekim’de başlayacağını ve işlemin başladığı tarihten 60 gün sonra, var olan rezervlerle ilgili ilk sonuçların alınacağını duyurdu.



Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanlığına bağlı Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, Alithia’ya yaptığı açıklamada, sondajda yer alacak Noble Homer isimli petrol platformunun EXXON MOBIL şirketine ait olduğunu, daha önce Fas’ta İspanya adına çalışma yapan platformun Malta’da bakım ve tamirden geçtiğini ifade etti.



Platformunun daha sonra İsrail’e ait "Münhasır Ekonomik Bölgesi"ne götürüldüğünü anlatan Kasinis, açıklamasında, "Platform halen bizim bölgemizin yakınında bulunuyor ve Eylül sonlarında, 1 Ekim’e kadar ’Kıbrıs "Münhasır Ekonomik Bölgesi’inde sondaja başlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı.



Solon Kasinis, "Kıbrıs Rum kesiminin şu anda içerisinde bulunduğu ümitsiz durumdan çıkması için tek yolun doğalgaz tedarik edilmesi" olduğuna işaret etti.



Mısır’da yeni çok büyük doğalgaz yatakları bulunmasının kendisini sevindirdiğini dile getiren Kasinis, gazeteye, "Akdeniz’de çok zengin yataklar bulunduğunu ilk ben söyledim, kimse bana inanmadı" diye konuştu.



Rum Alithia gazetesi, araştırma sonuçlarının sözde Rum parsellerindeki yatakların büyük olduğunu göstermesi halinde, Rum yönetiminin, ikinci tur imtiyaz hakkı dağıtımına yabancı şirketlerin ilgisinin daha da yoğunlaşacağını, Rus Gazprom şirketinin halen konuya ilgilendiğini yazdı.





Doğalgaz ile elektrik



Alithia, 11 Temmuz’da RMMO deniz üssünde meydana gelen patlamadan sonra tamamen tahrip olan Vasiliko elektrik santralindeki 4 ve 5’inci ünitelerin, yakıt olarak doğalgaz kullanacak kombine devir üniteler olduğu bilgisini verdi. Gazete, doğalgaz ile elektrik üretilmesi maksadıyla kurulan bu ünitelerin her birinin 220 megavat gücünde olduğunu kaydetti.



Habere göre, 4’üncü ünite 2008’de devreye konuldu, 5’inci ünitenin de 2012’de devreye konulması bekleniyor.



Gazete, ismini vermediği, Noble Energy şirketi üst düzey bir yetkilisinin geçtiğimiz dönemde Rum tarafına gittiğini, "Kıbrıs doğalgazı" ile ilgilenen çeşitli çevrelere, "Kıbrıs’a ait 12. ve 3. parseldeki yataklar çok büyüktür" dediğini yazdı.



Habere göre yetkili, "Bu iki Kıbrıs parselinde bulunan yataklar Avrupa’nın önümüzdeki 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek ölçüdedir" ifadelerini kullandı. Aynı yetkili Rum yönetiminin doğalgaz konusunda gerekli teknolojik bilgiye sahip olmadığına dikkati çekti. Doğalgazın çıkartılmasını bir şirketin üstlenmesinin ve Rum yönetimiyle kar oranları konusunda ayrı anlaşma yapmasının daha iyi olacağını belirten yetkili, Rum yönetimi için yılda 10 milyar avronun üzerinde gelirden söz etti.





'Bu davranışı meşru görmüyoruz'



Enerji Bakanı Taner Yıldız,, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağına ilişkin haberleri hatırlatan bir gazeteciye verdiği cevapta, Kıbrıs Rum Kesimi'nin özellikle Akdeniz'de, şu anda henüz uluslararası hukuk açısından bir mutabakata varılmamış bir bölgede, herhangi bir petrol ya da doğalgazla alakalı çalışmalarını meşru görmediklerini söyledi. Bakan Yıldız, ''Bunu normal görmüyoruz ve uluslararası hukukun burada işleyeceğini tekrar belirtiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi münhasır ekonomik sahaların, özellikle komşu bütün ülkelerle mutabık kalınarak karar verileceği bir süreç vardır. Bu süreç tamamlanmamıştır. O açıdan, bu çalışmaların biz meşru olmayacağını her platformda belirteceğiz'' diye konuştu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bakan Yardımcısının belirlendiğinin anımsatılarak, Enerji Bakanlığının Bakan Yardımcısının ismini belirleyip belirlemediğinin sorulması üzerine de Yıldız, ''İsmi ben şu anda açıklayamam ama tabii ki çalışmalarımızı yaptık'' dedi.





