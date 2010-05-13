Rumlara 43 milyon sterlin tazminat ödendi

T24- Kıbrıslı Rumların KKTC'de kalan eski malları için Taşımaz Mal Komisyonuna yaptıkları başvurularda, resmen faaliyete geçtiği 17 Mart 2006'dan bugüne kadar 43 milyon sterlin (yaklaşık 96 milyon TL) tazminat ödendi.



KKTC Taşınmaz Mal Komisyonuna 1974 öncesinde Kuzey Kıbrıs'ta kalan eski malları için Rumlardan gelen başvuru sayısı bugün itibarıyla 520'ye ulaştı.



Komisyon, bu dosyalardan 108'ini karara bağlarken, Rumlara toplam 43 milyon sterlin tazminat ödendi.

Yabancıların da görev aldığı mahkeme statüsündeki Komisyon, başvuru dosyalarından 104'ünü karşılıklı anlaşmayla, 4'ünü de duruşma yoluyla sonuçlandırdı.



Bu dosyalardan çoğu tazminatla karara bağlanırken, Komisyon, kurulduğu günden bugüne iki de takas kararı aldı.



Bugüne kadar Rumlara iadesi karara bağlanan taşınmaz mal sayısı ise 8. Bunlardan biri malın bir kısmını kapsıyor, biri de çözümden sonra iadeyi öngörüyor.



Komisyonun karara bağlanan dosyalar için ödediği tazminat miktarı ise 43 milyon sterlin.



Mahkeme statüsünde görev yapan ve anayasal bağımsız bir kuruluş özelliği taşıyan Komisyon, Sümer Erkmen başkanlığında Güngör Günkan, Ayfer Erkmen, Hans C. Kruger, Romans Mapolar ve Daniel Tarschys'ten oluşuyor.



Kıbrıs sorununun temel noktalarından mülkiyet sorununa ''iç hukuk'' oluşturma amacıyla, KKTC Anayasası'nın 159'uncu maddesine göre hazırlanan ve 19 Aralık 2005'te yasalaşarak yürürlüğe giren ''Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi'' adlı yasayla oluşturulan komisyon, Kuzey Kıbrıs'ta kalan eski Rum malları için tazminat, takas ve mal iadesi öngören yasayı uygulamakla yükümlü bulunuyor.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de 5 Mart 2010'da, Rumların mülkiyet başvurularında, KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonunu etkin iç hukuk yolu olarak kabul etmişti. (Ntvmsnbc)