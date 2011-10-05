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Dünya

Rumlar tuza ulaştı LEFKOŞA (A.A)

05 Ekim 2011 17:28

-Rumlar tuza ulaştı  LEFKOŞA (A.A) - 05.10.2011 -  Rumların tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içinde bulunan ve ''Afrodit'' olarak isimlendirilen sözde 12. parseldeki sondaj çalışmalarının devam ettiği ve Noble şirketinin sondaj makinesinin tuz tabakasına ulaştığı belirtildi. Rum basınına göre, Rum yönetimi Ticaret, Sanayi, Turizm Bakanı Andoniadu Kiriaku, ''12. parselde hidrokarbon yatakları olup olmadığının belirlenmesine yönelik ilk bulguların aralık ayı başında ortaya çıkmasının beklendiğini'' söyledi. Çalışmaların olağan şekilde devam ettiğini dile getiren Kiriaku, ''şirketin sondajın emniyete alınmasına yönelik çalışmalarından dolayı küçük bir ara olduğunu, sondaj çalışmalarının bugünden itibaren devam etmesinin beklendiğini'' kaydetti. Şu an deniz tabanının bin metre kadar altında olduklarını, ancak bunun her gün değiştiğini dile getiren Rum bakan, 18 Eylül'de başlayan sondaj çalışmalarının ardından 73 günün sonunda deniz tabanının 4 bin metre kadar altına ulaşmaları gerektiğini belirtti. Aralık ayı başında ilk bulgulara ulaşacaklarını yineleyen Kiriaku, olumlu bulgulara ulaşmaları halinde miktarın belirlenmesi için değerlendirme sondajları yapılacağını söyledi. Kiriaku, platformdaki çalışmaları olumsuz etkileyecek bir şey olmadığını kaydetti.

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