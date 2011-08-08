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Ekonomi

RUMLAR TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDECEK LEFKOŞA (A.A)

08 Ağustos 2011 15:35

-RUMLAR TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDECEK LEFKOŞA (A.A) - 08.08.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi''nde (MEB) 1 Ekim'de başlatacağı duyurulun doğalgaz arama çalışmalarına Türkiye'nin tepkisini ''tehdit'' olarak algılayan Rum yönetimi, Türkiye'nin konuya ilişkin açıklamalarını Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin açıklamalarını BM ve AB'ye şikayete hazırlanan Rum yönetimi, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, yabancı hükümetlerle kuruluşları da konu hakkında bugün itibariyle bilgilendirmeye başlıyor. Rum yönetimi, konuyu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs sorunuyla ilgili raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sunmasından önce BM Genel Sekreterliği'ne de iletecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Rum yönetiminin sözde ''münhasır ekonomik bölgesi''nde doğalgaz arama çalışmasına başlayacağına ilişkin açıklamalarına Rum siyasiler tepki gösterdi. Simerini gazetesi, Rum siyasilerin Davutoğlu'na tepkisini ''Davutoğlu bizi birleştirdi'' başlığıyla yansıttı. Tepki gösteren siyasilere, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2.Hrisostomos da katıldı. Başpiskopos, bir anma törenindeki konuşmasında, ''Türkiye'nin doğalgaz araştırmalarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamaların kendilerini korkutmadığını'' söyledi. Fileleftheros gazetesi, Türkiye'nin ''tehdit ve şantajlar'' aracılığıyla, Rum yönetiminin sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi''nde doğalgaz çıkarma çalışmalarına başlayamaması için baskı unsuru oluşturmaya çalıştığını iddia etti. Türkiye'nin, Rum tarafının, ''egemenlik hakları'' konusunda şüphe uyandırmaya ve doğal zenginliklerine el koymaya çalıştığını da öne süren gazete, ''Türkiye'nin AB gibi uluslararası kurumlara, Akdeniz'de özellikle '32°16’18' E' coğrafik koordinatının batısındaki bölgede (Akama bölgesi) yasal hak ve menfaatleri bulunduğu konusunda bilgilendirme yaptığını'' savundu. Adı geçen bölgenin Türkiye kıyılarından başlayıp Mısır'a kadar uzandığını yazan gazete, Türkiye'nin bu bilgilendirmesinin aynı zamanda, resmi tez olarak AB'ye de sunulduğunu ve Rum hükümetinin MEB sınırlarının tespiti veya doğalgaz ile petrol arayışı yapılmasına ilişkin imzalayacağı herhangi bir anlaşmayı da kabul etmeyeceğini vurguladığını kaydetti. Gazete, tüm bu gelişmeler ışığında Rum hükümetinin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yabancı hükümetlerle kuruluşları bu konuda, bugün itibarıyla bilgilendirilmeye başlayacağını da kaydetti.

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