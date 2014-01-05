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Rumlar o TIR’I Avrupa Birliği’ne sordu

Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Takis Hacıdimitriu, Avrupa Komisyonu’na, “TIR konusunda ne yapmayı planlıyorsunuz” diye sordu

05 Ocak 2014 11:34

Kıbrıs Rum yönetimi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde içinde silah bulunduğu iddiasıyla aranmak istenen TIR'ı Avrupa Birliği'ne sordu.

Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Takis Hacıdimitriu, soru önergesi hazırlayarak Avrupa Komisyonu’na, “TIR konusunda ne yapmayı planlıyorsunuz” diye sordu.

Komünist AKEL partili milletvekili Hacıdimitriu, soru önergesinde ayrıca, “ Türkiye ’nin Suriye ’de Esad yönetimine karşı mücadele eden gerillalara silah gönderdiği yönündeki iddialarla ilgili ne yapıyorsunuz?” ifadesini kullandı.

Rum milletvekili sunduğu soru önergesinde Türk basınında çıkan haberlere de atıfta bulundu.

 

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