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Dünya

Rumlar Hristofyas'ın politikasından memnun değil

08 Mayıs 2009 13:23

Kıbrıs Rum kesiminde yapılan bir ankete katılanların yüzde 56'sı, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas hükümetinin Kıbrıs sorununda yürüttüğü politikadan memnun olmadığını belirtti.

Rum gazetelerinde yer alan habere göre, "Evresis" şirketi tarafından 28 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında 1131 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçları, Hristofyas hükümetine yönelik genel görüşün olumsuz yönde olduğunu gösterdiği.

Ankete katılanlara yöneltilen, "Hükümetin Kıbrıs sorunundaki politikasının değerlendirmesini yapar mısınız" sorusuna katılımcıların yüzde 56'sı "olumsuz", yüzde 38.3'ü "olumlu", yüzde 5.1'i "ne olumlu ne olumsuz" yanıtını verdi.

Katılımcılar, Rum hükümetinin ülke içindeki icraatlarını da yüzde 63.6 oranında "olumsuz", yüzde 32.9 oranında ise "olumlu" buldu.

"Diko hükümetten ayrılsın"

Ankette, eski Rum lideri Tasos Papadopulos'un partisi Demokratik Parti'nin (DİKO) Hristofyas hükümetinden ayrılması konusunda yöneltilen soruya ise katılımcıların yüzde 53.1 "ayrılsın", yüzde 35'i "ayrılmasın" cevabını verdi.

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