-Rumlar Hala Sultan'a izin vermedi LEFKOŞA (A.A) - 26.08.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi, Larnaka'da bulunan ve Müslümanlarca kutsal sayılan Hala Sultan Tekkesi'nde Kadir Gecesi'ni kutlamak için Rum tarafına geçmek isteyen Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarına izin vermedi. KKTC Din İşleri Başkanlığı tarafından Hala Sultan Tekkesi'nde organize edilen Kadir Gecesi'ni kutlamak için, önceden ismini yazdıranlar, otobüslerle saat 15.00 dolaylarında Lefkoşa'daki Metehan Sınır Kapısı'na geldi. KKTC Sınır Kapısı'nda gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra otobüslerle Rum barikatına geçen KKTC vatandaşlarından bazılarına, Rum polisi, Türkiye kökenli oldukları gerekçesiyle geçişlerine izin vermedi. Rum polisi, ancak Kıbrıslı Türklerle, eşlerden biri Kıbrıslı Türk olanların geçişine izin verdi. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, ''sadece ibadet için Rum tarafına geçmek istediklerini ve geçişlerinin engellendiğini'' söyledi. Özel aracıyla, Hala Sultan Tekkesi'ne giden, eski KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Metehan Sınır Kapısı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Kadir Gecesi'nde Hala Sultan Tekkesi'ne gittiğini belirterek, ''Rum yönetiminden temel insan haklarına saygılı davranışlar görmüyoruz'' dedi. İnsan olan herkesin dini ve seyahat özgürlüğünden yararlanması gerektiğini kaydeden Töre, ''KKTC'nin nasıl Yunanistan ve diğer ülke vatandaşlarının Rum tarafından KKTC'ye geçişine engel olmuyorsa, Rum tarafının da Kuzey'de yaşayanların kökenlerine bakmadan Rum tarafına geçişine izin vermesi gerektiğini'' söyledi. ''Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmuş bir yönetimin bağnaz ve hakimiyetçi yaklaşımını şiddetle protesto ediyorum. AB'nin sessiz kalmasını da ayrıca kınıyorum'' diyen Zorlu Töre, KKTC hükümetinden ''kısasa kısas'' tedbir almasını ve KKTC'deki kiliselere ayin için gelenleri ayrıma tutmasını istedi. Rum barikatından geri dönen Türkiye kökenli vatandaşlar da, duygularını AA muhabirine aktardı. Kuzey Kıbrıs'a 6 yaşında geldiğini ve 35 yıldır Kıbrıs'ta yaşadığını belirten Gülfe Yolcu, ''Hala Sultan'a Kadir gecesini kutlamak için gidecektik. Önceden isim yazdırmıştık, bize olumsuz bir şey bildirmediler. Türkiye Cumhuriyeti doğumlu olduğumuz için Rum sınır kapısından geri döndürüldük'' dedi. Girne'den Lefkoşa'ya gelen Müşerref Taşkın, 26 yıldır KKTC'de yaşadığını, vatandaş olduğunu, eşi Feyzullah Taşkın ile ilk kez Rum tarafına geçmek istediğini ama engellendiğini söyledi. Müşerref Taşkın, ''Türkiyeliyiz diye almadılar. Kendileri gelip kiliselerde ayin yapıyor. Biz ibadet için geçmek istedik'' dedi. Efendi Alkoyun da, eşinin Kıbrıslı Türk olduğunu, Rum polisinin kendisinin geçişine izin verdiğini, ancak uygulamayı protesto için geçmediğini belirtti.