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Dünya

Rumlar doğalgazı buldu LEFKOŞA (A.A)

11 Ekim 2011 14:57

-Rumlar doğalgazı buldu LEFKOŞA (A.A) - 11.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimin, sözde ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MEB) içerisinde bulunan ve Rumlar tarafından Afrodit olarak isimlendirilen 12. parselde doğalgaz arama çalışması yapan Amerikan Noble Energy şirketine ait platformun,''doğalgaz kabarcıklarına ulaştığı'' iddia edildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, doğalgaz yatağı bugüne kadarki en iyimser hesaplamalardan yüzde 30-40 daha büyük ve sondaj kuyusundan doğalgaz buharı çıkmaya başladı. Gazete, deniz tabanının altında daha bin metre inilecek olmasına rağmen, dün yüzeye doğalgaz kabarcıkları çıktığını bildirdi. Habere göre, son üç gündür yüksek hassasiyete sahip planlı ek araştırmalar yapılıyor ve bunlar doğalgaz yatağının kabuğunun, deniz tabanının yüzeyine 700-1000 metre daha yakın olduğunu gösteriyor. Bu, doğalgaz yataklarına girmek için sondaj makinesinin ulaşması gereken derinliğin, daha önce hesaplandığından yaklaşık 700 metre daha az olduğu ve bu da araştırma sondajı çalışmalarının, daha kısa zamanda tamamlanacağı anlamına geliyor. Habere göre, yataklara ulaşılması için geriye, deniz tabanından bin metre daha derine inilmesi kalıyor, ancak sondajdan ilk doğalgaz ortaya çıkmaya başladı. Bu durumun, çok iyimser mesajları beraberinde getirdiğini ifade eden gazete, ancak tüm bunlara rağmen Noble Energy şirketinin, atılacak bir sonraki adımla ilgili karar alınmamasından dolayı endişeli olduğunu aktardı. Habere göre, Noble Energy şirketi, doğalgaz üretiminin değerlendirilmesiyle ilgili olarak, Rum hükümetiyle yaptığı anlaşmalarda hiçbir gelişme yaşanmaması konusunda kaygılı. Bu arada, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın bu hafta sonunda, ''Homeros'' olarak adlandırılan platforma gideceği belirtildi. Rumlar, sondaja 18 Eylül akşamı başlamıştı.

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