Rumen tenisçiye 10 bin sterlin ceza

T24- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, 2. turda Marsel İlhan ile karşılaşan ve milli tenisçiyi 3-1 yenerek tur atlayan Rumen Victor Hanescu, seyircilere tükürdüğü için 10 bin sterlin para cezası aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü'nde, Cuma günü 18. kortta Alman Daniel Brands ile 3. turda karşılaşan 31 numaralı seribaşı Hanescu, 5. sette tribünden gelen sözlü taciz üzerine o tarafa yürüdü ve seyircilere doğru tükürdü.

İlk iki seti kazanan, ancak 3. ve 4. setlerde rakibine yenilen Rumen raket, son sette yaşanan olayların ardından sakatlığını gerekçe göstererek maçtan çekildi ve 3. turda elendi.

Seyircilere tükürmesi nedeniyle Wimbledon Tenis Turnuvası'na bir daha katılamama cezasıyla karşı karşıya kalan 29 yaşındaki Hanescu, 10 bin sterlinlik para cezasıyla kurtuldu.

Bu arada, oyuncuyu maç sırasında taciz ettiği ve stres oluşturduğu gerekçesiyle 4 seyirci gözaltına alındı. Hanescu karşılaşma sonrasında hakemin elini sıkmak istedi, ancak karşılık alamadı.

Hanescu'nun cezasının turnuvada 3. tura kadar yükseldiği için alacağı 31 bin sterlinlik para ödülünden kesileceği belirtildi.(aa)