T24 LogoT24 Logo
Spor

Rumen tenisçiye 10 bin sterlin ceza

27 Haziran 2010 13:56

T24- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, 2. turda Marsel İlhan ile karşılaşan ve milli tenisçiyi 3-1 yenerek tur atlayan Rumen Victor Hanescu, seyircilere tükürdüğü için 10 bin sterlin para cezası aldı.
     İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü'nde, Cuma günü 18. kortta Alman Daniel Brands ile 3. turda karşılaşan 31 numaralı seribaşı Hanescu, 5. sette tribünden gelen sözlü taciz üzerine o tarafa yürüdü ve seyircilere doğru tükürdü.
     İlk iki seti kazanan, ancak 3. ve 4. setlerde rakibine yenilen Rumen raket, son sette yaşanan olayların ardından sakatlığını gerekçe göstererek maçtan çekildi ve 3. turda elendi.
     Seyircilere tükürmesi nedeniyle Wimbledon Tenis Turnuvası'na bir daha katılamama cezasıyla karşı karşıya kalan 29 yaşındaki Hanescu, 10 bin sterlinlik para cezasıyla kurtuldu.
     Bu arada, oyuncuyu maç sırasında taciz ettiği ve stres oluşturduğu gerekçesiyle 4 seyirci gözaltına alındı. Hanescu karşılaşma sonrasında hakemin elini sıkmak istedi, ancak karşılık alamadı.
     Hanescu'nun cezasının turnuvada 3. tura kadar yükseldiği için alacağı 31 bin sterlinlik para ödülünden kesileceği belirtildi.(aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24