T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rumeli Feneri'nde denize giren kişi boğuldu

Kangal'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

05 Temmuz 2018 13:11

Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevkii'nde sabah saatlerinde serinlemek için üç arkadaşıyla birlikte denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal boğularak hayatını kaybetti. Balıkçı teknesi yardımıyla kıyıya çıkarılan Kangal'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal, dalgalara kapılarak kafasını kayalıklara çarptı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Kangal, boğularak hayatını kaybetti. Yanında bulunan 3 arkadaşı balıkçı teknesinden yardım isteyerek arkadaşlarının cesedini kıyıya taşıdı. 

Kangal'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arkadaşları, ifade vermek için karakola götürüldü. 

ETİKETLER

Rumeli FeneridenizboğazMehmet Kangal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24