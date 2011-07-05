Rumca yayın yapan tek gazete Apoyevmatini kapanabilir!

T24 - 86 yıldır Rumca yayın yapan tek gazete olan Apoyevmatini kapanmayla karşı karşıya. Yetkililere çağrı yapan Mihail Vasiliadis, 'Resmi ilanlarda pozitif ayrımcılık yapın, sesimiz kısılmasın' dedi.





Özgür Gündem'de yayımlanan Evrim Kepenek imzalı haber şöyle:



86 yıldır Rumca yayın yapan tek gazete olan Apoyevmatini kapanmayla karşı karşıya. Yetkililere çağrı yapan Mihail Vasiliadis, 'Resmi ilanlarda pozitif ayrımcılık yapın, sesimiz kısılmasın' dedi

1925'ten bu yana Rumca yayın yapan Apoyevmatini, kurulduğunda 30 binlik tirajı ile İstanbul Rumlarının sesini tüm dünyaya duyuruyordu. Gazetenin şimdiki tirajı ise sadece 600. 120 bin kişilik Rum toplumunun 30 binlerin altına inmesine neden olanların gazetenin kapanmasından sorumlu olduğunu söyleyen İmtiyaz Sahibi Vasiliadis, "Pozitif ayrımcılık uygunarak kapanma noktasına gelmiş gazeteye resmi ilanlar sağlanırsa, hayatta kalabiliriz" çağrısında bulundu.





Rum asimilasyonu tamamlandı!



1925 yılından bu yana Rumca yayın yapan Apoyevmatini Gazetesi kapanmayla yüz yüze kaldı. Kurulduğunda 30 binlik tirajı ile İstanbul Rumlarının sesini tüm dünyaya duyuran gazetenin şimdi tirajı yalnızca 600 adet. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Mihail Vasiliadis, gazetenin doğum günü olan 12 Temmuz'da kapanmayla karşı karşıya kaldığını duyurdu.





Rum yaşamının yansıması



Oğlu Minas sayesinde gazetenin PDF'lerini e-posta üzerinden tüm dünyadaki Rumlarla paylaştıklarını dile getiren Vasiliadis, gazetenin yaşamının İstanbul Rum toplumunun yaşamıyla paralellik gösterdiğini söyledi. "Rum toplumu müferrih döneme girdiğinde gazetede daha kolay bir döneme girer, ancak ne zaman Türkiye'de işler Rumlar için zorlaşırsa gazete için de zorlu bir yaşam başlar" diyen Vasiliadis, Rumların ve gazetenin hayatını zorlaştıran olaylara örnek olarak, "Türkiye ile Yunanistan'ın arasının açılması, Varlık Vergisi ve tabii ki Yahudi ve Ermeni erkeklerinin toplanıp kamplara gönderilmesi" gibi uygulamaları gösterdi. Tüm baskılara ve zorluklara rağmen gazetenin varoluşunu sürdürdüğüne dikkat çeken Vasiliadis, gazetenin bugünkü duruma gelmesinden dolayı da bir hayli üzgün.





Yunanistan krizi bahane



Gazete İstanbul Rumlarını birbirine bağlarken elektronik nüsha ile de İstanbul'daki Rumların sesini duyuruyor. Dört sayfadan oluşan Apoyevmatini'nin kapanma noktasına gelmesini demografik nedenlere bağlayan Vasiliadis, 120 bin kişilik Rum toplumunun 30 binlerin altına inmesine neden olanların gazetenin kapanmasında da sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Gazeteyi İstanbul'daki Rumlara götüren 6-7 tane dağıtımcısı var. Üstelik Taksim'den başlayıp Fener'e kadar tüm gazeteleri dağıtan kişi 75 yaşında bir Rum. Gazetenin ekonomik nedenlerle kapanacağının bir gerçek olduğunu anlatan Vasiliadis, "75 yaşındaki dağıtımcımızın giderini bile karşılayamıyoruz. Yunanistan'daki şirketler kriz olunca desteği kestiler. Ama zaten bu Türkiye'de yayın yapan Türkiyeli yurttaşların çıkardığı bir gazete dolayısı ile sorunun çözümü de Türkiyeli yöneticilere düşer" dedi ve ekledi: "Bu gazete şu ana kadar hep negatif ayrımcılık görmüş bir toplumun gazetesi. Devletin dağıttığı resmi ilanlar var. Bu ilanlar ihtiyaca göre dağıtılıyor gazetelere. Neden negatif ayrımcılıkla karşılanan bir gazeteye pozitif ayrımcılık uygulanmıyor? Düzenlenecek bir yasa ile kapanma noktasına gelmiş gazeteye resmi ilanlar sağlanabilir."





