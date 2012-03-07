Rum yönetiminden yalanlama geldi!

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rum yönetiminin Türkiye'nin AB ile katılım müzakerelerindeki iki başlığın açılmasına rıza gösterdiği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

Rum Politis gazetesinin haberine göre, "bu yayınlarda kesinlikle herhangi bir temel bulunmadığını" belirten Markulli, Rum hükümetinin Türkiye'nin 6 müzakere başlığının dondurulmasına ilişkin tek yanlı kararını anımsattı.

Dondurulan başlıklar arasında, açılmasına rıza gösterildiğinden bahsedilen 23 ve 24 numaralı başlıkların da bulunduğunu ifade eden Markulli, hiçbir şekilde bu başlıkların açılmasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.