Rum yönetimi, KKTC'den akaryakıt alınmasını yasakladı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Gümrük Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs arasındaki akaryakıt fiyatlarındaki farklar nedeniyle sınır kapılarında önlem almaya başladı. KKTC\'den akaryakıt alanların tespit edilip, gerekli cezaların kesilmesi istendi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'nde dövizde yaşanan yükselme nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki artış, Rumları KKTC\'ye yönlendirdi. Rum taksicilerin ve özel araç sahiplerinin fiyat farkı nedeniyle KKTC\'de araçlarına akaryakıt aldığı eleştrileri üzerine Rum İçişleri Bakanlığı ile Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı yetkilileri özel bir toplantı yaptı. Toplantıda KKTC\'den akaryakıt alanlara yönelik yaptırımların uygulanması kararı çıktı. KKTC\'den alınan akaryakıtlar nedeniyle, Rum ekonomisin zarar ettiği belirtildi.

Alınan kararların ardından Gümrük Dairesi\'ne sınırlarda denetimleri sıkılaştırma talimatı verildi. Denetimlerde, KKTC\'den akaryakıt alanların tespit edilmesi, gerekli cezaların kesilmesi istendi.

Buna göre; KKTC\'ye geçip deposu dolu olarak geri dönenlere 50 bin Euro\'ya kadar para cezası verilecek, araçlarına el konulabilecek.

Rum medyası da gelişmeye geniş yer verdi. Güney\'in önemli gazetelerinden Politis, \'Sahte akaryakıt\' krizi olarak verdiği haberinde; sürecin bir taksi şirketinin akaryakıtlarını KKTC\'den almasıyla başladığını belirtti. Taksi şirketinin araçlarında yapılan denetimlerde, depoların KKTC\'den doldurulduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Uygulamayı da eleştiren gazete, \'Deposunun yarısını KKTC\'de, yarısını da Güney Kıbrıs\'ta dolduranların durumları ne olacak?, Kıbrıslı Rum sürücüler, KKTC\'de yakıtlarının tükendiğini ve oradaki istasyonlardan akaryakıt almaya mecbur kaldıklarını söylerlerse ne olacak?\' sorularını sordu.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Güney Kıbrıs\'ta kurşunsuz 95 1,232 euro, kurşunsuz 98 1,286 euro, dizel ise 1,243 eurodan, KKTC\'de ise; kurşunsuz 95 4,30 TL, Kurşunsuz 98 4,48 TL, dizel ise 4,13 TL\'den satılıyor.