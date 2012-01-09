-Rum yönetimi ile İsrail arasında savunma anlaşması LEFKOŞA (A.A) - 09.01.2012 - Kıbrıs yönetimi ile İsrail arasında, savunma işbirliği ile bilgilerin korunması ve değişmesi konularında iki anlaşma imzalandı. Rum radyosunun haberine göre anlaşmaya, İsrail'i ziyaret eden Rum yönetimi Savunma Bakanı Dimitris İliadis ile İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak imza koydu. Barak, imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşmayı, ''uzun süreli bir dostluğun başlangıcı ve tarihi buluşma'' olarak niteledi. İliadis de, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin bölgede barış ve istikrarı amaçladığını savundu. Dimitris İliadis'in ziyaretiyle, ilk kez bir Rum savunma bakanı İsrail'i ziyaret etmiş oldu.