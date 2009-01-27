Rum yönetimi İHAM'da dava açacak

Rum yönetimi, Atilla Olgaç'ın sözleri üzerine, kayıplarla ilgili İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde dava açacaklarını bildirdi.



İşte Kurtlar Vadisi dizisinde oyuncu olan Atilla Olgaç’ın bir televizyon programında söyledikleri.



'Ölüm makinesiydim'



Bana dediler ki ’Al şu Tomson’u, hep sahnede mi adam öldüreceksin git biraz da sahiden öldür.’ Şimdi o kadar korkunç bir şey ki bir süre onun şokunu yaşıyorsunuz. Gerçek mi oyun mu anlamıyorsunuz. Sonra yanınızda sağınızda solunuzda insanlar öldükçe dehşete düşüyorsunuz ve alışıyorsun ve artık bir ölüm makinesi haline geliyorsun. Düşüncesiz, amaç sadece öldürmek.



'10 kişi öldürdüm'



Bu savaş bittikten sonra temizleme harekatıydı. O temizleme harekatında gerilla muharebesi yapılır. Yani temizlik yapıldı. O temizlik anında baya bubi tuzakları kuruldu. Resmen kayıp da verdik adam da öldürdük. 10 kişi öldürdüm!



'Biri 19 yaşında esirdi'



İlk insan öldürdüğümde önce ağladım, ama sonra alışıyor insan. Birebir göz göze geldik adam suratıma tükürdü. Komutan ’Öldür’ dedi, yürüdü gitti. Ben de ’tak’ diye çektim öldürdüm. 19 yaşında bir genç. Onda silah yoktu, bağlıydı esir alınmıştı.

