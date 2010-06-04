T24- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, liderler görüşmesinin ilke olarak 15 Haziran'da yapılmasını konuştuklarını belirterek, bu konuda Rum tarafının onayının beklendiğini söyledi.



Türk Ajansı Kıbrıs(TAK)'ın haberine göre, konuya ilişkin soruları yanıtlayan Özersay, Rum Yönetimi Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu ile dün gerçekleştirdiği görüşmede temsilcilerin 9 Haziran'da saat 14.30'da görüşmesini kararlaştırdıklarını, liderler görüşmesinin ise 15 Haziran'da gerçekleştirilmesinin konuşulduğunu söyledi.



Özersay, "İlke olarak 15 Haziran'da yapılması konuşuldu. Rum tarafının onayı bekleniyor" dedi. Kudret Özersay, Rum Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu'nun 15 Haziran görüşmesini "doğrulamamasına" ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Doğrulamaması, görüşme yok demek değil" dedi. Özersay, müzakere sürecinde bir sıkıntı olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi.