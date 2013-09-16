T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rum okulunda yarım asır sonra 4 öğrenci ile ders zili çaldı

Gökçeada İlçesi'ne bağlı Zeytinli Köyü'nde yarım asır sonra yeniden açılan Özel Gökçeada Rum İlkokulu, 4 öğrencisiyle eğitim öğretime başladı

16 Eylül 2013 16:40

Çanakkale'nin Gökçeada ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zeytinli Köyü’nde 1951 yılında eğitime başlayan Rum azınlık okulu, 1964 yılında kurucusunun isteği doğrultusunda kapatıldı. Geçen yıl Ağustos ayında Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı adına 38 yıl sonra adaya yeniden dönüş yapan Anna Koçumal, Milli Eğitim Bakanlığı’na Özel Gökçeada Rum İlkokulu’nu açmak için başvuruda bulundu. Tadilatı yapılan okulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin çıktı. Toplam 4 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda 2013- 2014 eğitim öğretim yılının ilk ders zili de bu sabah çaldı.


4 öğrenci kayıt yaptırdı


Zeytinli Köyü'nde, 1951 yılında Aya Todori ismiyle eğitime başlayan okul, 1964 yılında kapatılmıştı. Gökçeada'da yaşayan Anna Koçumal'ın girişimleri sonucu, okul, eski binasında tadilat yapılarak yeniden açıldı. Birisi kız toplam 4 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda, ilk ders zili çaldı. Paraşkevi Berber Katakalos'un müdürlüğünü yaptığı okulda, Musa Avcı (5), Dimitri Kalpas (6), Sofia Avcı (8) ve Kaan Kaleci (10) isimli öğrenciler eğitim görecek.Okul açılışında düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgo Draguni Kyrillos, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyesi Laki Vingas, Özel Gökçeada Rum İlkokulu kurucusu Anna Koçumal, Adada yaşayan Rum asıllı Türk vatandaşları katıldı.Atatürk Büstü bulunan ve gönderinde Türk bayrağı çekili okulun açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla yapıldı.

 

'Yarım asır sonra tekrar başladık'

 

Özel Rum İlkokulu Müdürü Paraşkevi Berber Katakalos, "Yaklaşık yarım asırlık bir aradan sonra okulumuzun restorasyon ve hazırlık çalışmalarını tamamladık ve bugün açılışını yapıyoruz. Ne kadar sevinsek azdır, ne kadar gururlansak yeridir. Bu eserin hayat bulmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi. Okul Kurucusu Anna Koçumal ise, "Hasretle açılışını beklediğimiz okulumuzun bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Üç asırlık bir eğitim geleneğinin devamını temsil edecek olan bu okulumuzun kurucu müdürlüğü görevini bana verdikleri için Gökçeada Rum Cemaati üyelerine müteşekkirim. 50 yıllık boşluğu kapatmak mümkün değil. Ancak bizler yeni bir gelecek için umut dolu hareket ediyoruz" diye konuştu.


Öğrenciler ilk derse girdiler


Konuşmaların ardından Okul Müdürü Paraşkevi Berber Katakalos ve dört öğrenci birlikte ilk ders zilini çalıp eğitim öğretime başlamak için sınıflarına girdi. Rum okulunda dördüncü sınıfa başlayan Kaan Kaleci, Rumca bilmediğini ve bu okulda öğreneceğini söyledi. İstanbul’dan gelen Dimitri Kalpas ise Türkçe bilmediğini ve burada öğreneceğini belirtti. İstanbul’dan gelen Sofia Avcı ise Türkçe konuşabildiğini, ancak yazma bilmediğini söyleyip, okulda Türkçe yazmayı da öğreneceğini kaydetti. 

ETİKETLER

rum okuluders ziliöğrencikapatmaçanakkalegökçeada

İlgili Haberler

Gökçeada Rum okuluna sadece 2 kayıt

Gökçeada Rum okulu, yarım yüzyıl sonra kapılarını açtı. Okula sadece iki öğrenci kayıt yaptırdı. Yeni başvuru olmazsa okul 16 Eylül'de 2 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 müdürle ders başı yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24