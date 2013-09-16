Rum okulunda yarım asır sonra 4 öğrenci ile ders zili çaldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zeytinli Köyü’nde 1951 yılında eğitime başlayan Rum azınlık okulu, 1964 yılında kurucusunun isteği doğrultusunda kapatıldı. Geçen yıl Ağustos ayında Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı adına 38 yıl sonra adaya yeniden dönüş yapan Anna Koçumal, Milli Eğitim Bakanlığı’na Özel Gökçeada Rum İlkokulu’nu açmak için başvuruda bulundu. Tadilatı yapılan okulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin çıktı. Toplam 4 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda 2013- 2014 eğitim öğretim yılının ilk ders zili de bu sabah çaldı.



4 öğrenci kayıt yaptırdı



Zeytinli Köyü'nde, 1951 yılında Aya Todori ismiyle eğitime başlayan okul, 1964 yılında kapatılmıştı. Gökçeada'da yaşayan Anna Koçumal'ın girişimleri sonucu, okul, eski binasında tadilat yapılarak yeniden açıldı. Birisi kız toplam 4 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda, ilk ders zili çaldı. Paraşkevi Berber Katakalos'un müdürlüğünü yaptığı okulda, Musa Avcı (5), Dimitri Kalpas (6), Sofia Avcı (8) ve Kaan Kaleci (10) isimli öğrenciler eğitim görecek.Okul açılışında düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgo Draguni Kyrillos, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyesi Laki Vingas, Özel Gökçeada Rum İlkokulu kurucusu Anna Koçumal, Adada yaşayan Rum asıllı Türk vatandaşları katıldı.Atatürk Büstü bulunan ve gönderinde Türk bayrağı çekili okulun açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla yapıldı.

'Yarım asır sonra tekrar başladık'

Özel Rum İlkokulu Müdürü Paraşkevi Berber Katakalos, "Yaklaşık yarım asırlık bir aradan sonra okulumuzun restorasyon ve hazırlık çalışmalarını tamamladık ve bugün açılışını yapıyoruz. Ne kadar sevinsek azdır, ne kadar gururlansak yeridir. Bu eserin hayat bulmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi. Okul Kurucusu Anna Koçumal ise, "Hasretle açılışını beklediğimiz okulumuzun bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Üç asırlık bir eğitim geleneğinin devamını temsil edecek olan bu okulumuzun kurucu müdürlüğü görevini bana verdikleri için Gökçeada Rum Cemaati üyelerine müteşekkirim. 50 yıllık boşluğu kapatmak mümkün değil. Ancak bizler yeni bir gelecek için umut dolu hareket ediyoruz" diye konuştu.



Öğrenciler ilk derse girdiler



Konuşmaların ardından Okul Müdürü Paraşkevi Berber Katakalos ve dört öğrenci birlikte ilk ders zilini çalıp eğitim öğretime başlamak için sınıflarına girdi. Rum okulunda dördüncü sınıfa başlayan Kaan Kaleci, Rumca bilmediğini ve bu okulda öğreneceğini söyledi. İstanbul’dan gelen Dimitri Kalpas ise Türkçe bilmediğini ve burada öğreneceğini belirtti. İstanbul’dan gelen Sofia Avcı ise Türkçe konuşabildiğini, ancak yazma bilmediğini söyleyip, okulda Türkçe yazmayı da öğreneceğini kaydetti.