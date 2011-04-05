Rum okulları kapanıyor

T24 - İstanbul'da öğrencisiz kalan azınlık okulları kapatılıyor. Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu’nun kapatılmasına karar veren mahkeme kararı emsal oldu ve iki Rum okulu daha kapatıldı.



Öğrencisi olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvuran İstanbul'daki Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu'nun kapatılmasına karar verildi.

Kararı emsal sayan Milli Eğitim Bakanlığı, Arnavutköy Rum İlköğretim Okulu ve Balat'taki Yuvakimyon Kız Lisesi’nin de kapanmasına karar verdi.

Karar, İstanbul'daki öğrencisiz diğer 13 azınlık okulu için de emsal niteliği taşıyor.

Azınlık vakıfları karardan memnun. Azınlık Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas, "Yıllardan beri faal olarak kullanılmayan okulların kapatılmasından çok mutluyuz. Çünkü 30-40 yıldır öğrencisi olmayan binalarımız var. İlkokullarımız da maalesef Kadıköy’de bir, Büyükada’da iki çocuk var. Dolayısıyla fonksiyonel olarak zayıflamış bir eğitim sisteminden bahsediyoruz" diyor.

Rum cemaati kapatılan okulları kültür merkezi ve misafirhane olarak kullanmayı planlıyor.

Vingas, "Çok güzel projelerimiz mevcut. Binaları müze, kültürel etkinlik yapacağımız bir yer, lisan kursu hatta misafirhane olarak kullanabiliriz" dedi.

İstanbul'da okuyan 220 Rum öğrenci için 40'tan fazla okul bulunuyor.



