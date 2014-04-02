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Rum mezarlığında 'moda çekimi' uluslararası kriz yarattı

Girne'deki Rum Ortodoks mezarlığında Türk öğrencinin moda çekimi uluslararası bir krize dönüştü. KKTC basını Rumlardan özür diledi

02 Nisan 2014 17:26

KKTC’de Girne’deki Rum Ortodoks mezarlığında Moda çekimi Güney Kıbrıs’ı ayağa kaldırdı. Ada’daki kriz, bir üniversitede grafik ve tasarım bölümü birinci sınıf öğrencisi Bilal Baştemur’un Ortodoks mezarlığında yaptığı ‘model çekimleri’ sonrasında patladı. Baştemur, çekimlerini kişisel web sitesinde yayımlayınca ortalık karıştı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Rum medyası, “Türkler mezarlığımıza saygısızlık yaptı” yayınları yapılmaya başladı. Fileleftheros gazetesi, “Rumların, bu durumu ‘barbarlık’ ve ‘yağmalama’ olarak nitelediğini” yazdı.

 

Saygısızlığı kınıyoruz

 

Rum Ortodoks Kilisesi de, konuyu yakın takibe aldı, BM ve AB yetkiliklerine tepkiler iletildi. KKTC medyası da, “Pardon” manşetini atarak Rumlardan özür diledi. Rum Kilisesi, KKTC Din İşleri Dairesi ile de iletişime geçti. KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’a, “yapılan saygısızlık karşısında üzüntülerini” ileten Rum Kilisesi, “olayın araştırılmasını” rica etti. Atalay da, daire olarak “konunun takipçisi olacakları” güvencesi verdi. Atalay, “Bu çekimleri kınıyoruz. İnançlara saygısızlık kabul edilemez” dedi. Mezarlıkta model çekimi yapan Baştemur da, “İçeri izin alarak girdik, asla saygısızlık yapmayı düşünmedik” dedi.

 

Rumlardan özür diledi

 

“Çekim yüzünden çok pişmanım” diyen Baştemur, “Rum halkından da özür diliyorum. Mezarlığa girerken oradaki güvenlikten izin aldık. Böyle bir şey olacağını düşünmedim. Kışkırtma gibi bir düşüncem olmadı” dedi. Beştemur, olayların ardından sitesindeki fotoğrafları kaldırdı. Model çekimi krizi Yunan gazetelerinin de birinci sayfasında yer aldı.

 

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