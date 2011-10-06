-Rum liderin dokunulmazlığı tartışılıyor LEFKOŞA (A.A) - 06.10.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) Zigi'deki (Mari) askeri deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü mühimmat patlamasıyla ilgili hukukçu Polis Poliviu tarafından hazırlanan raporda patlamanın ''baş sorumlusu'' olarak gösterilen Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın dokunulmazlığı gündeme geldi. Rum basınına göre, Rum Başsavcı Petros Kliridis, Hristofyas'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının mümkün olup olmadığı konusunda inceleme başlattı. Başsavcı Kliridis, Poliviu'nun raporunun ardından Hristofyas'ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılamayacağı konusunda hukukçulardan görüş istedi. Politis gazetesine göre, Poliviu ve Rum polisinin hazırladığı raporları, incelemeleri amacıyla Hukuk Dairesi'nden (Başsavcılık) hukukçuları görevlendiren Kliridis, ''ihmal yüzünden ölüme sebebiyet vermek'' suçunun, Hristofyas'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını sağlayabilecek tek suçlama olan ''yüz kızartıcı suç'' çerçevesinde yer alıp almadığının araştırılması talep etti. Rum tarafında geçerli ''anayasanın 45. maddesi'', devlet başkanının görevi başındayken hangi suçlardan yargılanabileceğini içeriyor ve bunlar ''vatana ihanet, yüz kızartıcı suç ve ahlaka aykırı suçlar'' olabiliyor. ''Vatana ihanet ve ahlaka aykırı suçlar'' seçeneklerinin Hristofyas'ın durumunda geçerli olmadığının düşünüldüğünü yazan gazete, hukukçuların bu çerçevede yüz kızartıcı suçların bulunup bulunmadığına dair eski mahkeme kararlarını, hatta yabancı mahkemelerin kararlarını dahi taramalarının söz konusu olabileceğini belirtti. -Muhalefet ısrarlı- Bu arada, Poliviu'nun raporunu açıklamasının ardından, Hristofyas'ın partisi komünist AKEL partisi kanadı ile muhalefet partileri arasındaki söz düellosu ve suçlamalar da sürüyor. Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, Hristofyas'ı istifaya çağıranları eleştirerek, Poliviu'nun raporunda Hristofyas'a yöneltilen suçlamaları kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Stefanu, tüm yetkinin Başsavcı Kliridis'te olduğunu belirtti. AKEL partisi, muhalefet partilerinin siyasi darbe girişiminde olduklarını savundu. -Anastasiadis: ''Ortak başkan belirleyelim''- Rum ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİDİ) Başkanı Nikos Anastasiadis de siyasi partilere işbirliği içerisinde yeni bir başkan belirleme çağrısı yaptı. Anastasiadis, Hristofyas'ın istifa etmesi durumunda tüm siyasi partilerle ortak kabul görecek bir başkanın belirlenmesi için işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, gerekirse kendisinin aday olmayacağını kaydetti. Öte yandan, sosyalist EDEK Partisi, 18 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde, AKEL'le işbirliği yapılması kararından vazgeçtiğini açıkladı. Dün toplanan EDEK siyasi bürosu, Hristofyas'ın istifa etmemesine tepki olarak AKEL'le yerel seçimlerde işbirliği yapılması kararından vazgeçti. Parti toplantısında ayrıca, Hristofyas'ın istifa etmesi gerektiğine ilişkin ortak karar onaylandı. Demokratik Parti (DİKO) idari bürosu ve merkez komitesi de dün akşamki toplantısında, Hristofyas'ın istifası konusunda parti genel sekreterliğin önerisini onayladı. DİKO Başkanı Marios Karoyan, alınan kararı duyururken, Hristofyas'a yönelik istifa çağrısını yineledi. Ancak partisinin Anastasiadis'in başkanlık seçimleri ve AKEL'le gerginliğin artması yönündeki tavırlarına alet olmayacağını da duyuran Karoyan, partisinin, ''geniş kabul gören bir hükümet kurulması, büyük ulusal konuların Poliviu'nun raporunun açıklanmasıyla patlak veren tartışmaların dışında tutulması'' gibi önerileri olduğunu da açıkladı.