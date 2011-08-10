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Rum Kesimi'nin kredi notu düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kıbrıs Rum Kesimi'nin kredi notunu indirdi.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kıbrıs Rum Kesimi'nin kredi notunu indirdi.

Kredi derecelendime kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın ardından Kıbrıs Rum Kesimi’nin kredi notunu da iki basamak düşürdü.

Fitch, Rum Kesimi'nin kredi notunu ‘A-’den ‘BBB’ye çektiğini ve görünümün negatif olduğunu duyurdu. ‘BBB’den iki basamak daha düşmesi halinde Rum Kesimi'nin tahvilleri ‘değersiz’statüsünde sayılacak.

Fitch, "Rum Yönetimi’nin borç ödemelerini gerçekleştirmek için yeni fonlar bulmakta zorlanacağı" beklentisiyle böyle bir karar alındığını duyurdu. 

Özellikle Yunanistan'daki krizin, Kıbrıs Rum Yönetimi’ne olumsuz yansıdığı, Rum bankaların Yunanistan'a açtığı kredileri geri alamama durumunun bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçen ay Kıbrıs Rum kesiminin ‘A2’ olan kredi notunu iki basamak düşürerek ‘Baa1’e indirmişti.


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