-RUM KESİMİNDE ZARAR 3,1 MİLYAR AVRO LEFKOŞA (A.A) - 16.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve hemen ardından Vasiliko'daki elektrik santralının yanarak devre dışı kalması sonrasında Rum tarafına baş gösteren enerji krizi, zaten zorda olan Rum ekonomisini ''çökme'' noktasına getirdi. Kıbrıs Rum kesiminin olağanüstü hal durumunda bir ülke görünümünde olduğu, iş sahiplerinin ümitsizliğinin hat safhaya ulaştığı bildirildi. Fileleftheros gazetesi, eczanelerden mahalle bakkallarına kadar her yerde, çoğu zaman tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini etkileyen sorunlar yaşandığını duyurdu. Habere göre, Rum tarafındaki her iş sahibinin hali hazırda büyük zararı var ve piyasada tamamen dağılma sinyalleri görülüyor; ''ertesi gün'' ise korku yaratıyor. Rum tarafındaki ekonomik faaliyet yelpazesinin her noktasındaki iş sahipleri ''olağanüstü hal durumunda bulunuyoruz'' görüşünde birleşiyor. Habere göre, yaşanan enerji krizi nedeniyle gıda sektörü çöküyor, gıdalar buzluklarda bozuluyor, tonlarca sebze ve meyve çöpe gidiyor, tıbbi ilaçların elektrik kesintileri nedeniyle bozulması tehlikesi var ve tıbbi operasyonlar yarıda kalıyor. -''EN İYİMSER SENARYO İLE ZARAR 3,1 MİLYAR AVRO''- Alithia gazetesi de 11 Temmuz felaketinin maliyetinin 3 milyar 100 milyon avro olduğunu ve bunun, 1974'ten sonra en büyük ekonomik zarar olduğunu yazdı. Gazete, Rum tarafındaki ''Kıbrıs Avrupa Üniversitesi'' okutmanı Dr. Aleksandros Apostolidis'in yaptığı, deniz üssünde meydana gelen patlama ve ardından yaşanan felaketin ekonomiye etkisiyle ilgili araştırmanın sonuçlarına yer verdi. Gazeteye göre, araştırmada, üste meydana gelen patlamanın yarattığı zarar en iyimser senaryo ile 3 milyar 100 milyon avroya ulaştı. Bu, Kıbrıs Rum kesiminin 2010 yılı GSYH'nin yüzde 17'sine tekabül ediyor. Apostolidis, miktarın büyüklüğüne rağmen bunun, en iyimser senaryo olduğunu, çünkü hazırladığı zarar tablosunda en muhafazakar rakamlara yer verdiğini söyledi.