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Ekonomi

Rum kesiminde maaşların dondurulması gündemde LEFKOŞA (A.A)

09 Kasım 2011 15:56

-Rum kesiminde maaşların dondurulması gündemde LEFKOŞA (A.A) - 09.11.2011 - Avrupa Komisyonu, 2012 bütçesindeki yüzde 4,8 oranındaki açık nedeniyle Kıbrıs Rum yönetimine uyarıda bulundu ve derhal tedbir istedi. Fileleftheros Gazetesi, yarın açıklanması beklenen Avrupa Komisyonu'nu öngörüleriyle ilgili, komisyonunun 2010 yılında benimsediği tavsiyelere göre, Rum tarafının 2012 yılına kadar aşırı açıktan kurtulması ve bunu yüzde 3'ün altına çekmesi gerektiğini anımsattı. Gazete, ''Ancak şartlar ve siyasi liderliğin ek tedbirler alma zafiyeti nedeniyle bütçe açığının 2012'de yüksek düzeylerde olacağını'' belirtti. Haberde, Avrupa Komisyonu'nun, 2012 bütçesindeki yüzde 4,8 oranındaki açık nedeniyle Kıbrıs Rum yönetimine uyarıda bulunduğu ve derhal tedbir istediği aktarıldı. Rum basınına göre, Rum yönetimi, devlet harcamalarının düzene sokulması ve bütçe açığının azaltılması amacıyla yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Rum yönetimi Maliye Bakanı Kikis Kazamias'ın yeni tedbirlere ilişkin niyetleri arasında, maaşların iki veya üç yıllığına dondurulmasının da bulunduğu belirtildi. Daha önce 2 ekomomik paket hazırlayan Rum yönetimi, yeni tedbirlere ilişkin 3. paket hazırlığında...

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