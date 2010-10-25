-RUM KESİMİ KKTC'Yİ GÖZARDI EDİYOR BERLİN (A.A) - 24.10.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta kimsenin mal varlığını inkar etmediklerini ancak Kıbrıs Rum kesiminin 1974 yılında düzenlenen ''Barış Harekatı''ndan bu yana Kuzey Kıbrıs'ta ortaya çıkan yapıyı gözardı ettiğini söyledi. Eroğlu, Berlin'deki Filou isimli restoranda KKTC'nin Almanya Fahri Konsolosu Kandemir Özdemir tarafından onuruna verilen yemeğe katılmadan önce Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, adadaki müzakerelerde altı başlık olduğunu, Rum kesiminin isteği üzerine mülkiyet gibi zor bir başlıkla görüşmeleri başlattıklarını belirtti. Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs'ta 36 yıl içinde oluşan sosyoekonomik yapıyı bozmadan bir anlaşma hazırlanması çabası içinde olduklarını ifade etti. Adada kalıcı ve güvenli bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, ''Kimsenin mal varlığını inkar etmiyoruz. Toprak konusunu halletmeye çalışıyoruz. Rum kesimi 36 yılda Kuzey Kıbrıs'ta ortaya çıkan yapıyı gözardı ediyor, bana göre bu doğru bir hareket değil'' diye konuştu. Kıbrıs'ta iki halkın ve iki demokratik yapının olduğunu ve bu iki demokratik yapı için ortak bir çatı kurmaya çalıştıklarını, müzakereler sırasında bazı acıların ortaya çıktığını ve bu acıları halkların eşit şekilde paylaşması gerektiğini belirten Eroğlu, ''Kıbrıs Rum kesimi bu konuda bizim kadar makul davranmıyor, diyebilirim'' dedi. Eroğlu ayrıca, Berlin'e asıl geliş nedeninin 26 Ekim Salı günü Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile görüşmek olduğunu ifade ederek, bunun yanı sıra bazı Türk kökenli Alman milletvekilleri ve Türk dernek temsilcileri ile görüşeceğini, Almanya Türk Toplumu (TGD) tarafından düzenlenecek bir toplantıya katılacağını kaydetti. Yemeğe Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Ehrhart Körting ile Sosyal Demokrat Parti Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Bilkay Öney, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Elçi Müsteşar İskender Okyay, Konsolos Bleda Kaçar ve TGD Genel Başkanı Kenan Kolat da katıldı.