'Rum fantezisi Kuzey'de şoka dönüştü'

Rum Alithia gazetesi, “Barikatların Açılmasından Sonra Göçmenler Şok Yaşadı…Psikolog Vasilis Hristodulu’dan Psikolojik Yaklaşım” başlıklı haberinde, 2003 yılında KKTC ile Güney Kıbrıs arasında kapıların açılmasının ardından KKTC’ye geçen Rum göçmenlerin bazılarının, KKTC’deki bugünkü durumu görünce şok yaşadıklarını ve çoğunun “psikolojik hastalığa yakalandığını” yazdı.



'Anılarını öldürmemek için tekrar gitmiyorlar'



KKTC'de yayımlanan Kıbrıs Postası gazetesinin aktardığı habere göre Alithia gazetesi, çoğu Rum’un, “anılarını öldürmemek için” Kuzey’e bir daha geçmek istemediğini, bazılarının da “psikolojik rahatsızlık yaşadığı ve psikolog tedavisine ihtiyaç duyduğu için” bir daha gelemediğini savundu.



Gazeteye göre Psikolog Vasilis Hristodulu, barikatların açıldığı dönemde yapılmayanın bu dönemde yapılmasını ve çözüm yönünde çaba harcanan bu günlerde Rum yönetiminin Rum halkını psikolojik yönden çözüme hazırlaması gerektiğini söyledi.



“Doğru konuşmak gerekirse 1974’e gitmeli, o dönemden barikatların açılmasına ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ciddi çalışmalara kadar olan sorumluluklarımızı önümüze koymamız gerek” diyen Hristodulu, şunları söyledi:



'Bugünkü gerçeklere dayanamadılar'



“Konuyu inceleyecek olursak, insanların bunca yıl göstermelik bir görüntüyle ve sahte bir durumla yaşadıklarını görürüz. Dini ve siyasi liderlerin ninnileriyle bir fantezide yaşadılar. Kimse kendilerine gerçeklerden bahsetmedi ve olası çözüme hazırlamadı. Gerçekten de çoğu göçmen bugünkü gerçeklere dayanamadı ve barikatların açılmasıyla işgal bölgelerini ziyarete gittiğinde şok yaşadı. Bugünkü gerçeklere dayanamadılar ve psikolojik hastalığa yakalandılar.”



Psikolog Hristodulu’ya göre, “Kıbrıslı Türkler için gerçek, 1960 öncesinde ilişkilerin farklı olduğudur. Çünkü o zamanlar yetkileri paylaşmak diye bir mesele yoktu, yalnızca aynı gündelik sorunlar vardı. Durum 1960’tan sonra değişti…”



'Yetki bizde sanmıştık, yanılmışız'



Rum Psikolog,, “1960’tan sonra durum değişti ancak yine gerçeği görmek istemedik. Yetkinin Kıbrıslı Rumlar olarak bize ait olduğuna inandık, Kıbrıslı Türkleri yetkiyi gasp edenler olarak gördük, toplumsal açıdan bizden bir basamak aşağıda gördük” diye de ekledi.



Hristodulu, Rum halkının psikolojik yönden çözüme hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

