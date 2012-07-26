Rum doğalgazına Rusya talip oldu

Rumların tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de doğalgaz sondajının ikinci turu için açtığı imtiyaz hakları ihalesine iki Rus şirketinin katılacağı belirtildi. Amerika, Rusya, Çin ve Fransa’nın ilgi gösterdiği ihalenin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



Selim Sayari'nin ntvmsnbc'deki haberine göre; Rusya’ya giden Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, ikinci tur ihaleye katılmayı düşünen 29 şirket bulunduğunu, bunlar arasında Rus Novatec ve Gazprom şirketlerinin de yer aldığını açıkladı. Rum Bakan Markulli, Gazprom’un ihaleye Fransız petrol devi Total’le ortaklaşa katılacağını söyledi.

Rumların Kıbrıslı Türkleri gözardı ederek başlattığı doğalgaz sondajına tepki gösteren Türkiye’yi eleştiren Markulli, petrol şirketlerinin Ankara’nın tepkisine rağmen ihaleye ilgi gösterdiğini belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Markulli “Çeşitli ülkelerin Türkiye’nin tehditlerine boyun eğmeyerek doğalgaza ilgi göstermesi memnuniyet verici” diye konuştu. Markulli konuyu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da ele aldıklarını” ifade etti.



Krize çare doğalgaz



Avrupa Birliği mali destek mekanizmasına bağlanan Rumlar, ekonominin krizden çıkış çabalarında doğalgaz ihalesinden elde edilecek kaynağın etkili olacağını düşünüyor. Rum ekonomisini ayakta tutmak için gereken krediyi belirlemek için adada bulunan Avrupalı uzmanlarla IMF yetkililerinden oluşan Troyka, doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi aldı.



AB'ye doğalgaz bilgisi



Rum Ticaret Bakanlığı Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis Troyka heyetiyle biraraya gelerek doğalgaz yatakları konusunda bilgi verdi. Kasinis, görüşmede çıkarılacak doğalgazın değerlendirilmesi, Amerikan Noble Enerji şirketiyle yapılan görüşmeleri ve planlamaları değerlendirdiklerini söyledi.

Rum Ticaret Bakanlığı Enerji Dairesi Müdürü Kasinis doğalgazın sadece Güney Kıbrıs’a değil AB ekonomisine katkı yapacağını ifade eden Kasinis 2017 yılında doğalgazdan gelir elde edilmeye başlanacağını kaydetti.